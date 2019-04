Luis Hernández: "Creemos en el entrenador y en el trabajo"

Atendió a los medios de comunicación Luis Hernández en plena fase de dudas en el entorno del Málaga. La derrota ante el Granada ha escocido mucho, aunque el vestuario trata de dar cierta normalidad a la situación. El defensa madrileño apuesta por la unidad y el cierre de filas con un discurso impecable.

"Fue un palo duro, el más duro que hemos recibido hasta ahora. Pero esto está por decidir, quedan 9 jornadas. El equipo se está reponiendo y va a afrontar el partido con la máxima ilusión porque estamos peleando por el objetivo que es devolver al Málaga a Primera División", aseveró el defensa.

"Obviamente es una realidad que estamos más lejos que la semana pasada. Sabíamos que era un partido clave. No se dio el partido como nosotros queríamos. Tiramos de casta, orgullo y corazón y no se pudo empatar. Hace 5 ó 6 jornadas el Granada estaba por debajo. Necesitamos una reacción desde ya y eso va a ser el sábado", añadió.

Normalidad

"Si algo tenemos bueno nosotros es que todas las semanas trabajamos de la misma manera. Desde el primer día hasta hoy el equipo compite y trabaja bien. Ganar sería un pasito más. La clasificación va a dar muchas vueltas de aquí al final de temporada".

Presión de los perseguidores

"Tener a los rivales cerca de nadie le gusta. Nos gustaría sacarles 10 puntos a todos. Esto es una carrera de 8 ó 10 equipos y se está viendo. La tabla de hoy no es cómo va a terminar. No podemos poner metas más largas que el próximo partido".

Dinámica

"Cuando las dinámicas son distintas, todo afecta. Parece más difícil hacer un gol y más fácil que te lo hagan. En las últimas jornadas se nos escapan los puntos por pequeños detalles, más demérito nuestro que mérito de los rivales. Centrarnos en cada partido. Sobre todo porque tenemos una afición detrás que viajaron 3.000 a Granada".

Ambición

"No creo que el Granada estuviera más metido. En una competición tan igualada antes esos detalles los controlábamos. Podemos hacer la lectura positiva, pero no vale de nada".

¿Creen en el entrenador?

"Sin duda creemos en lo que estamos haciendo y en el entrenador".

Extremadura

"Todos los partidos son complicados y más con uno que se está jugando la permanencia. Nos cuesta mucho sacar los partidos adelante. Y más con los que están abajo. Van a venir a dar su mejor versión. No nos coge de sorpresa, vivimos con esa situación desde el principio de temporada".

Mensaje institucional

"Mi parcela es la de futbolista y es la que puedo controlar. Yo intento comunicar el sentir del vestuario. Sé admitir cuando una derrota dolorosa, y hacerlo a vosotros y a la fición, que no vive el día a día. Lo que no puedo controlar no me meto. Pero el equipo trabaja de la misma manera que hasta ahora para estar en una posición muy buena para pelear por el objetivo que nos habíamos marcado. Nada de esto nos sorprende, el equipo está preparado y tenemos claro que debemos hacerlo partido a partido. No es una situación para mí, es una cosa de todos. Es el Málaga, un todo, entre todos juntos debemos devolver al equipo donde se merece".

Presión

"El míster dijo que se iba a decidir en los últimos diez partidos y no se ha equivocado. Ahora no podemos cambiar la manera de pensar o interpretar las cosas. El equipo está absolutamente convencido de lo que hace. No nos queremos obsesionar con otra cosa que sea sacar el partido del Extremadura. Nos quedan cinco partidos en casa y queremos hacer de La Rosaleda y fortín, ese es el objetivo, además sacar cada partido el domingo".

Lesiones musculares

"Yo no lo veo así, todos los equipos tienen percances. Estamos encantados con los servicios médicos y no creo que sea una cuestión alarmante".