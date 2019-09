Luis Hernández compareció tras el partido ante el Almería, pero después el zaguero del Málaga se extendió en los micrófonos de Onda Cero, en el programa El Transistor para profundizar en sus palabras. Quiso dar la cara el segundo capitán malaguista.

"Ahora mismo estoy jodido, pero con ganas de seguir adelante y sacar adelante esta situación. Hay que dar la cara siempre, una cosa es la situación que estamos viviendo y otra dar la cara, que para eso nos pagan", decía el defensa madrileño, que explicaba cómo han vivido los últimos días: "La situación la conocíamos a medida que se han sucedido los acontecimientos. El mister lo ha dejado claro. Ahora espero que, después de que se haya cerrado el mercado de la manera que se ha cerrado y se han quedado tres compañeros sin poder jugar, ya sepamos lo que tenemos delante, los jugadores en plantilla y los que no. Espero que a partir de esta semana podamos preparar las semanas con normalidad y centrarnos en los partidos, porque la verdad es que desde el primer día ha habido jugadores que no salían, que sí, que no llegaban... Este mercado debe ser un punto de inflexión".

"Por suerte tenemos gente en la cantera, chavales que llevan desde el primer día, que se pueden adaptar. A Santander fuimos con nueve fichajes profesionales. Lo mejor es que la situación está cerrada. Sabemos lo que tenemos. Afición, cuerpo técnico, nosotros... Para centrarnos en lo más importante", decía Luis sobre la carestía de futbolistas profesionales, al tiempo que decía no sentirse engañado: "No me siento engañado porque yo llevo años en el club y sé cómo funciona. Un club que ha pasado 10 años en Primera, disfrutando y sin pasar apuros. Y cuando desciende, hace una apuesta importante para subir y se queda a las puertas. Nos tenemos que dar cuenta todos de que el Málaga es un club histórico de Primera División, con una ciudad enorme detrás, pero ahora mismo está en Segunda. Y debemos ser conscientes de eso. A todos los equipos que descienden y no suben pasan años en los que el club se reestructura. No puedes mantener la misma estructura que en Primera, no hay los mismos ingresos. El club debe pasar ese proceso de reestructuración y sentar las bases para volver a Primera. Esperemos que sea lo que se haga".

"Hemos estado en contacto con los responsables de la parte directiva, pero es una situación muy complicada la que se vive en el club. No sólo es la situación de esta semana, es un proceso que está pasando el club, que tiene que asimilar la afición. Por un accidente estamos en Segunda y tenemos que competir contra equipos de Segunda, que no tiene nada que ver con Primera", proseguía Luis Hernández, que esta semana bajó su sueldo a cambio de una prolongación de su contrato: "En la vida hay que hacer las cosas con lógica. Mi situación contractual del club no correspondía con la realidad que está viviendo. Reconocí el esfuerzo que hizo el Málaga cuando llegué y estoy muy contento en Málaga. Cada mercado se me pregunta qué voy a hacer. Estoy encantado aquí, Málaga es mi casa y para mí es un orgullo ampliar mi contrato y defender este escudo cinco años más".

"Durante todo el verano ha habido muchas fases", contextualizaba Luis: "El club y la plantilla debían sufrir una reestructuración. Muchos de los que estamos en la plantilla hemos recibido ofertas, en algunos casos se han considerado y otros no. El club y el entrenador sabían mi deseo de seguir aquí y también los dos estábamos de acuerdo en que si salía alguna opción interesante para el club la intentaríamos hacer. De aquí no se va a bajar nadie del carro, tenemos que centrarnos de lo de alrededor".

Acabó Luis Hernández cuestionado por el jeque. "Sí, lo conozco, ha habido momentos en que ha estado en el día a día. Siempre estaba cercano tras los partidos", decía el defensa, al que se le preguntaba si, conociendo al jeque, se podía estar tranquilo: "Tranquilos no estamos ninguno, pero no por el jeque, sino por la situación. Todo tiene solución, pero hasta el día 1 de enero la plantilla es la que es. El cuerpo técnico engancha a la afición y de la plantilla no va a salir excusas. Estaremos centrados".