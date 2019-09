La derrota ante el Almería no permite que el prisma cambie. La pesadumbre gobierna en el vestuario blanquiazul pese a que todos intentan salir de esa situación que ha generado el mercado. Fue a Luis Hernández al que le tocó salir tras el partido en zona mixta y no negó la preocupación del vestuario.

"El cierre de mercado ha sido complicado. Tenemos tres compañeros entrenando con nosotros que no puede ejercer su profesión, es muy triste", reflexionaba el central madrileño, que no entendía como la competición permitía tal situación: "Que en el año que estamos ocurran estas situaciones... Queda por delante mucho, no es excusa. Ahora una semana para trabajar y orgulloso del equipo, que se ha dejado todo dentro del campo".

Sobre el encuentro expresó su satisfacción ante el desgaste de sus compañeros: "Es el partido que nos esperábamos. Sabíamos que rival compite bien, es difícil generar ocasiones. Pero el equipo se ha dejado todo, nos ha faltado un poco de dominio, apretar al rival y generar ocasiones. El equipo las ha tenido para hacer gol pero el Almería con una acercamiento ha marcado gol". Ahora, apuesta por el factor de la afición: "Las fuerzas hay que sacarlas de donde sea. En las situaciones complicadas es cuando la afición se vuelca, cree en el equipo y el cuerpo técnico. La afición es un plus que tenemos, La Rosaleda este año debe ser un fortín y espero que no se nos escapen más puntos".

Sobre su renovación de contrato a la baja apuntó que "en la vida ha que hacer las cosas con el corazón y la lógica. La situación en la que está el Málaga y mi situación no era lógica. Estoy muy contento en Málaga. Mi familia es feliz aquí, en casa, estamos contentos de estar cinco años más aquí".