Luis Hernández fue uno de los encargados de analizar la derrota contra la Ponferradina en la zona mixta de El Toralín. El central madrileño rompe una lanza en favor de su trabajo y el de sus compañeros a pesar de que el Málaga terminó dejándose los puntos: “Esto es fútbol, se vio un muy buen Málaga, sobre todo en la primera mitad. Unos de los mejores 45 minutos del año, generando muchísimas ocasiones, intensos, sin conceder nada, presionado arriba. En una jugada de estrategia nuestra, a la contra nos hicieron un gol. Nos equivocamos una vez y nos costó la derrota. Merecimos mucho más, pero el fútbol es así, si no metes las que tienes y te meten las que concedes, pues pierdes. Nos vamos con cara de circunstancias”.

El defensa insistió en esta idea: “La primera parte fue muy buena, jugamos mucho en campo rival, con situaciones muy claras. Si la metemos jugamos con marcador a favor. Es un campo complicado, un equipo jodido jugando en casa. Hicimos lo que había que hacer para los tres puntos. No fue un frenazo. La línea es buena desde las últimas jornadas, viene de atrás la línea. Si la línea del equipo no hubiera sido buena sí hubiera sido un paso atrás. Nos repusimos a las bajas, esperamos seguir en esta línea. Hay que ser consciente de que esto es Segunda. Hay que conceder lo menos posible y meter las que tengamos, es el camino. Estamos contrariados, pero estaríamos peor si la línea no fuera buena. Nos adaptamos a lo que nos esperábamos, un rival tenso con juego directo, con césped complicado. Esta es la línea, pero seguir de tres en tres”.

Sobre la bajada de prestaciones en la segunda mitad, relativiza: “Yo no noté tanto cambio entre la primera y la segunda mitad, lo tuvimos controlado, tuvimos posesión. Teníamos el control y no podemos permitir que se pongan por delante en una jugada de estrategia nuestra. La línea del equipo es buena. Mantuvimos intensidad, ganamos muchos duelos ante su juego directo. A descansar esta semana”.

Sobre la lesión de Lombán, Hernández espera que quede en nada: “La lesión de un compañero es jodida, esperemos a las pruebas y que sean lo menos posible. Los compañeros que entran siguen manteniendo el nivel y eso significa que el grupo responde, que somos pocos pero que todos lo hacemos bien”.