Luis Hernández: "Estoy en condiciones de jugar"

Luis Hernández es la gran novedad en la lista del Málaga para el encuentro contra el Sporting de Gijón. El central se ha recuperado de una nueva lesión pero asegura que ya es cosa del pasado: Estoy muy contento de poder volver a estar con el equipo, sobre todo después de estas semanas parado, y alejado de los entrenamientos y del día a día con el grupo, que se hace muy duro. Estoy para ayudar en todo lo posible. Me encuentro bien, ha sido un mes bastante duro desde que me lesioné. He intentado hacer todo lo posible para volver cuanto antes y poder ayudar al equipo. Si el míster ha considerado que entre en la convocatoria es porque estoy en condiciones de poder ayudar al equipo".

El central madrileño viaja a la que fue su casa: "El Sporting es un club al que le estoy muy agradecido, he pasado allí cuatro años muy buenos y guardo muy buenos recuerdos. Esta es otra etapa totalmente distinta, vamos a afrontar el partido con toda la ilusión, con la idea de ir a un campo muy complicado a sacar los tres puntos. Esperemos conseguirlos y así estaremos mucho más cerca del objetivo”.

“Es un duelo complicado ante un rival que, aunque no ha conseguido en las últimas semanas los resultados que les gustaría, es un rival de calidad, tiene futbolistas con experiencia en la categoría y capaces de marcar la diferencia. Va a ser un partido muy complicado, pero manteniendo la línea del equipo en los últimos partidos, vamos a estar cerca de sacar los tres puntos”, augura el central.

A pesar de su ausencia en estos partidos, el equipo se ha reorganizado y ha ganado en solidez: “Está siendo una de las claves del buen momento del equipo. Sabemos que en esta categoría mantener la portería a cero es fundamental, sobre todo para los equipos como nosotros, que nos hemos encontrado en una situación delicada. El equipo se ha organizado desde la defensa y a partir de ahí ha crecido, ha jugado bien y ha generado ocasiones en todos los partidos para hacer goles. El buen momento del equipo se debe, en mucha medida, al buen hacer en el trabajo defensivo”.