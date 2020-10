Luis Hernández se despide: "Sueño con haber venido antes y con no haber tenido que marcharme nunca"

Luis Hernández es uno de los jugadores que salió del Málaga vía ERE. Después de varios años en la entidad, el central madrileño, que el pasado verano se había reducido el sueldo a cambio de una ampliación de su contrato, dice adiós.

En una carta remitida a los medios, el ya ex malaguista quiso un tener un recuerdo en una nota "Mientras aterrizo en mi nuevo destino recuerdo con nostalgia mis primeros pasos como futbolista, cuando todavía era un niño. Recuerdo aquellos campos de tierra, los balones que casi pesaban más que yo y sobre todo recuerdo mis sueños. Aquellos sueños eran los que me daban fuerza para correr más que los otros, aguantar el frío, las heridas y para ser capaz de pegar al balón como si apenas pesara. Esos sueños eran llegar a ser profesional, salir en la tele, ganar ligas y ser campeón del Mundo, sueños de niño", comenzaba su alocución.

"Si volviese a tener la oportunidad de tener aquella edad y volver a soñar, mis sueños serían otros, soñaría haber venido antes a jugar al Malaga C.F y no haberme tenido que marchar nunca, ese sería ahora mi sueño de niño. A veces los sueños se acaban y este ha tocado su fin, me voy triste por ser parte de la situación actual del club, por aquel descenso que recordaré siempre", centraba Luis Hernández en su despedida: "Pero me voy orgulloso de haber estado aquí, de haber vestido esta camiseta, de jugar en La Rosaleda llena sintiendo esa bendita locura blanquiazul y de haber sido un malagueño y malaguista más. También me voy agradecido con la gente que me trajo, la que puso hielo en mis golpes, lavó mi ropa, cuidaba el césped, la que a base de entrenarme intentó hacerme ser un mejor futbolista, gracias MISTER. AGRADECIDO con todas las personas del club que han hecho que mi paso por aquí haya sido tan maravilloso".

"Me voy con el sueño de volver a ver el club otra vez en lo más alto, de sentir cantar a La Rosaleda muy pronto y de que el niño que todavía llevo dentro nunca olvide que hubo un sueño, no soñado, que marcó mi vida para siempre!!! Muchas gracias por todo!!! Vamos Málaga!!!!", acababa su mensaje el central malaguista.