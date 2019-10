Luis Hernández también habló tras caer ante el Huesca y no pone paños calientes: “No fue el partido que todos deseábamos. Veníamos con mucha ilusión después de la gran imagen de Zaragoza y estar cerca de los tres puntos. La versión de la primera parte nunca la damos, no la solemos dar. Dando esa versión estaremos muy lejos de competir, no la podemos permitir. Con uno menos tuvimos corazón y estuvimos ahí. Veníamos con ganas e ilusión. La dinámica era la correcta. Estábamos muy cerca. La primera parte de hoy no ha sido lo correcto. A partir de mañana analizaremos todo e intentaremos recuperar”.

Ahora les espera una cita de máxima exigencia ante el Cádiz. “Es un rival complicado, como todos, cualquier equipo contra cualquiera compite. Tenemos que volver a la línea de las últimas semana. Cuando las cosas las haces bien estás más cerca de ganar. Estamos en una dinámica en la que no sumamos de tres en tres. Hemos merecido muchos más puntos, pero las palabras no valen. Sólo valen los puntos. La línea de resultados no es la que queremos, pero estamos trabajando bien”, dijo Luis Hernández, que añadió:“Tenemos muchas bajas por los compañeros de selección, es un grupo que prepara con chicos de abajo que tendrán la ilusión de ayudar”.