Ahora mismo Luis Muñoz es uno de los jugadores de moda en el Málaga y en toda la Segunda División. El canterano está creciendo a pasos agigantados como centrocampista y acaba contrato a final de la presente temporada. Un caramelito en el mercado. Manolo Gaspar, durante su entrevista en Canal Sur, habló de la renovación del malagueño, algo que está en marcha pero que cuenta con su complejidad.

"La intención del club es renovar a Luis Muñoz. Él lo sabe, hemos tenido contacto durante todo este tiempo, pero no son cosas fáciles. El Málaga, por LaLiga, hay que ajustarse a unos parámetros y no es fácil su caso ni el de ninguno. Él ya pasa de sub 23 a senior y eso es un problema de cara a LaLiga porque no puedes inscribirlo, pasaría como con Mula e Iván Rodríguez", explicó el director deportivo blanquiazul.

No quiso zanjar el asunto de Luis Muñoz sin resaltar la actitud del jugador hacia el club. "El comportamiento de Luis es un diez. Es malaguista y me lo está demostrando, hasta ahí puedo decir", dejó en el aire de manera enigmática el paleño.