El abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, Paco Valverde, habló en los micrófonos de Onda Cero acerca de la nueva situación del club, que ahora administra por orden judicial José María Muñoz Jiménez, desvelando detalles interesantes, sobre todo acerca de las funciones y decisiones que puede tomar durante este periodo de seis meses en el que asume la gestión de la entidad.

"El administrador debe hacer un informe inicial en 30 días sobre la situación del club, cargas y peligros a corto plazo. Se debe cumplir con las directrices de LaLiga para evitar un descenso administrativo. Debe administrar lo mejor posible, dando cuenta a la señoría, y haciendo actos para sanear la economía. Contratar publicidad, refinanciar deudas, acuerdos con entidades financieras, ampliación de capital, que debería hacerse en una Junta de accionistas que será el 2 de abril...".

Sobre esa Junta General de Accionistas, Valverde comentó: "Toca recuperar la normalidad después del retraso que hay. Deberían formularse las cuentas y llevar a la Junta su aprobación. Ni respondieron en su día. Fue por eso por lo que dimos marcha al proceso. Si ni te cuentan la situación económica... Al-Thani pensaba que con el 99% podía hacer lo que quisiera. Ellos no han respetado las reglas del juego. Las cuentas se han aprobado con retraso y no estaba ni la Junta convocada este año. La manera de actuar de Al-Thani siempre ha sido de esa forma, ordeno y mando. Pero la situación se ha revertido".

El abogado de los minoritarios dio alguna clave sobre el proceso de administración del Málaga: "Son seis meses, que se pueden ampliar en caso de que se agote y la jueza considere que la instrucción no está terminada y que el proceso se pueda ver dañado o peligren las pruebas. La medida cautelar es un anexo a una imputación de supuestos delitos de los querellados. Abre un proceso distinto y debería desembocar en que cediera la propiedad a quien tenga la idea de explotar un club tan apetitoso como el Málaga. Parece ser que hay rumores de que se lo está pensando. El proceso penal sigue y hay que depurar responsabilidades. Si la gestión cae en personas que quieran explotar lo mejor posible este club será lo mejor".

"Siempre con el visto bueno del juzgado, es una administración técnicamente hablando. Aquí se ha sustituido la administración de los que había por los que ha puesto el juzgado. Sólo debe dar cuenta a su señoría, a nadie más. El señor Al-Thani está en su mundo y dista mucho de la realidad. Está usted apartado, tiene la nula propiedad de las acciones y está pendiente de este proceso, pero él sigue en su mundo", completó Valverde.

Recurso del jeque Al-Thani

"Creo que jurídicamente hablando no debe tener muchas opciones. El informe que emite la comisión mixta CSD-LaLiga más la policía judicial, con un informe con más de 50 páginas y 200 anexos, y queda claro que hay una disposición de fondos de la entidad a beneficio propio. Creo que pocas dudas quedan. Al amparo de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil, ha solicitado que se instaure la figura del interventor del administrador, nombre un interventor para estar pendiente y propuso a Richard Shaheen".

Orden de detención

"Entiendo que tendrían que solicitar comparecer con videoconferencia y no han pedido ese permiso. Si no lo hacen, la orden de detención será inmediata".

Venta de Antoñín

"Lo primero que debe hacer es cumplir compromisos financieros porque las consecuencias financieras pueden ser graves. Es 1.5 millones, cerca de los 2 que decía LaLiga que urgían. Llegar a los próximos meses para cubrir sueldos de jugadores y empleados. Se llegaba al 31 de marzo y ya a partir de ahí se acababa el presupuesto. Con este ingreso se llega más lejos. Los datos que tengo es que LaLiga colabora dentro de la normativa para ser flexible. Para responder a esa flexibilidad hay que mostrar buena fe cumpliendo sus compromisos. Cuando su señoría lo requiera el señor Muñoz debe dar norte de la situación, concluir operaciones con el visto bueno del juzgado, refinanciación de deuda, adquirir compromisos financieros. En seis meses deberá ver la necesidad de prorrogar o no según el informe"

Arraijanal y la Fundación

"Si está a nombre de la Fundación, no puede decidir. Sólo administra Málaga CF SAD y NAS Football, no hay otra medida adicional. La Fundación tiene una personalidad jurídica distinta. Ahora mismo no está incluido en nuestra querella. La Fundación no se ha retirado la administración a los Al-Thani. Hemos ido contra la entidad Málaga CF porque debes demostrar un interés legítimo. Y los accionistas no tienen participación en la Fundación".

Situación deportiva

"Como dijo Javier Imbroda en una de las reuniones que tuvimos, el deportista profesional es un material muy sensible. Esta tranquilidad que queremos que se tenga institucionalmente se nota en el deportista. No es lo mismo jugar con la presión de no saber qué va a hacer o decir el propietario de tu empresa. Y ahora hay esa tranquilidad", comentó el abogado.

"Ahora vienen compromisos cruciales para demostrar la valía de un equipo que sabe desenvolverse en situaciones difíciles. Viene Zaragoza y Huesca y se va a Tenerife. Son tres equipos importantes, si diéramos un golpe en la mesa para acortar distancias ganando los dos primeros y también se gana en Tenerife y soñaríamos. Estaríamos en situación de promoción casi seguro", analizó Valverde.

"Es una pena que esta situación de apartar a esta familia de nefastos rectores de la entidad no se haya dado desde comienzo de la temporada. La situación en la que comenzó el equipo es la menos recomendable para un equipo. No ha podido ser, pero más vale tarde que nunca. Pero hay que asentar en confianza, efectividad... El Málaga es de los equipos que más jugadas de gol generaba. Esta paz institucional seguro que ayuda", sentenció.