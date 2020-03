Manolo Gaspar estuvo en La Jugada de Canal Sur Radio y desgranó con precisión la realidad del Málaga. El director deportivo trató numerosos asuntos y fue claro a la hora de valorar el traspaso de Antoñín al Granada, operación que definió como una "obligación". El paleño confirma que está en el mercado y que quizás pronto haya una nueva incorporación para rellenar el hueco dejado por el canterano.

"Se ha cubierto lo que exigía LaLiga. La venta de Antoñín nos ha salvado de no tener impagos y de tener una tesorería que nos lleve hasta el final y no vamos a tener penalización, impagos o descenso adminsitrativo", reveló Gaspar. Aclaró el director deportivo que no significa que esté todo resuelto en lo económico, nada más lejos de la realidad. "El Málaga tiene un desfase en el límite salarial que nada tiene que ver con la venta de Antoñín. La venta es por tesorería y también alivia un poco la masa salarial. Era una obligación. Ha sido la mejor oferta que hemos tenido. Es lo que tienen los productos de nuestra cantera, que posiblemente nos salven".

En ese sentido, aún queda mucho que ajustar: "Ese desfase salarial que llevamos arrastrando desde hace tiempo. Esa información la debería dar José María Muñoz, que imagino que la dará y quedará todo claro. Pueden darse venta de jugadores, caben patrocinios... El límite salarial puede equilibrarse de varias maneras. Una es la venta. También quitando salarios, pero no sólo de jugadores, también de trabajadores. Puedes vender los derechos federativos para el año que viene y quedarte con los económicos. Vendes ahora a uno para la siguiente temporada, pero te quedas con él hasta el final".

El ejecutivo considera que el rendimiento de los blanquiazules impulsa su posición en el mercado pensando en futuras ventas: "Como están a día de hoy los jugadores del Málaga, seguro que hay jugadores muy apetecibles. A los jugadores siempre se lo he dicho. El siguiente paso que dé irá en consonancia con el rendimiento que den en el año anterior. Tenemos jugadores de nivel y lo están demostrando, tendrán mercado".

El Málaga cuenta con una licencia profesional disponible y Manolo está dispuesta a utilizarla. "No paramos de buscar, tenemos varios objetivos y creo que si todo encaja y al míster le puede sumar, pues estamos abiertos a hacer una operación. Como es un club en el que todas las semanas pasa algo, estaría pendiente", remató bromeando pero dejando caer que pronto puede haber un fichaje.

Habló de fichajes para el presente y habló de las dudas que hay pensando en el próximo verano. ¿Podrá fichar el Málaga? "La sanción a día de hoy la desconocemos. Si arreglamos el desfase y nos ponemos en positivo, no deberíamos tener problemas para salir al mercado con total normalidad y dentro de los márgenes que ellos te pongan", se tomó con calma el director deportivo.

Sobre la dureza de esta etapa compleja desde que asumió el cargo, Gaspar fue sincero: "Echo la vista atrás y no recuerdo una semana tranquila. Lo que rodea al Málaga estos últimos años siempre hay problemas en lo deportivo o lo institucional. No es que haya ido a peor, es que nos hemos encontrado por el camino muchas situaciones que no esperábamos, lo que pasó con Víctor... Cosas que van surgiendo y que no imaginabas. Piedrecitas que no son fáciles de asimilar y no es el escenario perfecto para poder trabajar". Pero no le frena: "Esto es un no parar pero esto es trabajo. Los que somos trabajadores, lo que nos echen lo vamos a intentar. Los que venimos del barro, miedo al trabajo, ninguno".

Cambio en el banquillo

"Después de ver los resultados siempre es fácil hablar. Pelli ha heredado un buen trabajo de Víctor y él de Muñiz. Pelli le ha dado su toque, pero mucha culpa de la situación deportiva actual es de Víctor, que hizo un gran trabajo. Es verdad que los resultados no estaban siendo lo que esperábamos todos o lo que se obliga al Málaga".

Vestuario

"Lo ves trabajar con esa alegría y te reconfirma en el trabajo. Antes de la llegada de Pelli también trabajaban fenomenal. Ahora ves que son felices, que hay buena conexión otra vez con la afición. Nuestra ficha 19 es la afición, ahora es la 18. En el fútbol dos más dos no son cuatro. Aún no hemos hecho nada.

"El trabajo está totalmente reconocido y no me canso de decirlo, es para ponerles un monumento, con mayúsculas, son nuestro orgullo. Salir de donde han salido con todo lo que llevan encima...".

Dificultades con LaLiga

"En ningún club va a haber estos problemas porque las normas se están haciendo para que esto no ocurra más, pero el aprendizaje lo estoy teniendo. Viene de atrás, Elche, Reus… Pasa que vamos dándole una vuelta más a la norma, buscando huecos para aprovecharnos. Igual que el nuestro es hacer los deberes para que no suceda lo que ha pasado, el de ellos es que no ocurra esto".

¿Ascenso o permanencia?

"Los jugadores son conscientes todos. Cuando ganan partidos y tienen buenas sensaciones, quieren jugar de un día para otro, pero son muy maduros, aunque haya muchos jóvenes, y saben dónde están. Cada uno que vea el vaso como quiera, pero el vestuario tiene clara la idea: el próximo partido, el próximo partido, el próximo partido. Para mí, como director deportivo es la permanencia y cuanto antes se consiga la permanencia, veremos".

Le buscaban sustituto

"Bueno, sí, sabía algo. Mi continuidad en el club era… bueno, soy trabajador del club para ayudar en la parcela que sea. Si llega uno nuevo, pues ayudarle en lo que el club me pidiera. Que estuviera más o menos de acuerdo, pues es opinión mía. La intención de ellos era que yo trabajara codo con codo con quien viniera. Que no se está mal en La Cueva, esa es la sala de máquinas. Somos pocos pero es difícil que se escape algo".