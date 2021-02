Luis Muñoz se une al debate de la renovación de Pellicer

Sin perder de vista el presente, el Málaga también está obligado a pensar en su futuro. El próximo verano también será duro para el club de Martiricos, pero al menos ha sentado unas bases sobre las que cimentar un proyecto. Sergio Pellicer está entre los arquitectos de lo que es hoy la entidad malacitana. Los jugadores lo saben y abogan por su renovación lo antes posible. Luis Muñoz es uno de los que no tiene problemas en reconocerlo públicamente.

El entrenador ha sido clave en el desarrollo de la carrera de Luis Muñoz, a quien ha terminado reconvirtiendo en un centrocampista de jerarquía que se ha ganado por derecho ser una de las piedras angulares del Málaga actual. "Yo lo renovaría ya. Es una persona muy positiva, lo transmite y eso el grupo lo nota", sostuvo Muñoz en una entrevista en COPE Málaga.

No se arrepiente en absoluto de haber apostado por seguir de la mano: "Mi decisión era quedarme aquí y llegamos a buen puerto. Eso era lo principal, estar cómodos. Este club me lo ha dado todo y mi forma de agradecerlo era quedándome. El equipo está bien, competimos bien, tenemos un gran grupo, un gran cuerpo técnico y muy buena comunicación con la directiva".

Luis Muñoz cumplió el pasado martes 24 años. Pese a ser todavía bastante joven, es uno de los capitanes. Otro motivo de orgullo: "Responsabilidad tienes un poco más, para ayudar a los que vienen nuevos o del filial. Como persona sigo siendo el mismo, no voy a cambiar mi forma de ser. Siempre seré el mismo y trataré igual a todos. Los canteranos saben que tienen mi apoyo".

No estaba siendo una temporada sencilla para él, más exigido que nunca. Sin embargo, últimamente le están saliendo bien las cosas y hasta marca golazos. ¿Cuál le gusta más? "Para mí es mejor el gol del Rayo porque nos da los tres puntos y no deja mal sabor de boca. Nos dio la victoria y te vas contento. Vi que Ismael va a centrar en banda, vi el hueco en el segundo palo. Tenía a Pablo delante, vi que el balón le pasaba un poco y dije, esta es la mía, aquí no puedo perdonar. El bote hizo que cogiera altura, por mucho que se estirase no podía llegar. Como gol, más individual, el de Zaragoza es más bonito", seleccionó.

El 2-0 al Rayo da oxígeno y confianza al Málaga: "En casa buscamos marcar pronto para conseguir fluidez y tranquilidad. Ya hemos roto la mala racha y esperemos que vengan más victorias en La Rosaleda. Veníamos en buena dinámica, entrenando de manera increíble y con muchos jugadores para que el míster tuviera que decidir. El equipo se merecía conseguir la victoria porque veníamos entrenando a un nivel muy bueno. Contra el Sporting también se hizo un partido muy completo aunque nos fuéramos con las manos vacías. El otro día, desde el calentamiento salimos con un brillo en los ojos y una ambición que se demostró desde que salimos".

"Veníamos buscando equilibrio de dejar la portería a cero. El otro día se consiguió. Dejando la portería a cero tienes mucho ganado", comentó Luis Muñoz, que sobre el sistema añadió: "Si ganamos es buen sistema, si perdemos pues no. Hemos trabajado varios sistemas durante la semana, decidió que este era el mejor. Ganamos, habrá que darle continuidad, peor cada partido es un mundo y tenemos que dar el cien por cien, sea el sistema que sea y juegue quien juegue".