Reforzando a Pellicer antes de firmar su renovación

Después de que Manolo Gaspar fuese renovado hasta el año 2023 como director deportivo del Málaga, toda la atención se centra ahora en conocer el futuro del entrenador. Ambos se hacen continuos guiños públicos con respecto a este tema, que sigue pendiente de resolución. Sergio Pellicer esquiva el asunto con frecuencia tirando de manual. El paleño se ha mojado en innumerables ocasiones pero también quiere manejar los tiempos.

No es cuestión baladí la renovación del entrenador. Hasta la fecha, la combinación de esfuerzos por parte de Manolo Gaspar y Pellicer (además de sus respectivos equipos de trabajo) ha dado unos resultados estupendos y ayuda al Málaga a ir poniendo cimientos sólidos después de que la entidad haya sido sometida a una severa terapia de choque. Lo normal es que tarde o temprano se produzca, pero también es importante esperar a ver cómo continúa el rumbo del equipo en LaLiga SmarBank. Y no sólo. Manolo quiere tener una idea más clara de los recursos de los que va a poder disponer la temporada que viene.

"Nosotros con Pelli estamos contentísimos, con él tengo una relación muy fluida y muy buena comunicación. Estamos en ello. No creo que el Málaga vaya a tener problema para tener a Sergio el año que viene porque además es lo que siento. Está haciendo un trabajo impresionante, la gestión del grupo en este verano y hasta ahora ha sido magnífica. Conoce al os jugadores de la cantera, que es el futuro. No concibo un Málaga sin Pelli, tranquilidad. Todo va a su tiempo, yo también necesito mis herramientas para poder poner a nuestro entrenador en el valor que se merece", resumió en El Pelotazo Manolo Gaspar.

"Yo me tengo que guiar por los números de un administrador que está encima de todas las operaciones. Las cosas no se van tirando al aire como si nada. Depende un poco de lo que yo pueda tener en ese aspecto. A día de hoy no sabemos los límites salariales en los que nos vamos a mover el año que viene. Hasta que no tengamos el número global no podemos hacer operaciones. Es la pieza más importante y por eso quiero saber con qué puedo contar para la pieza más importante. Para mí la pieza más importante del proyecto es Sergio Pellicer y eso lo sabe él. No creo que vayamos a tener ningún problema y seguro que el proyecto se basará en Manolo y Pelli para el futuro", argumentó el director deportivo.