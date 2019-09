Una semana más el Málaga sigue sin ganar. Una semana más el Málaga sigue sin marcar. Un claro problema de cara a portería que parece no preocupar a Luis Muñoz: "No estamos preocupados porque todavía es pronto, pero estamos trabajando. Tenemos mala suerte, creamos ocasiones y poco a poco seguro que entrarán los goles". El canterano malaguista siguió en la misma línea, mostrándose optimista. "El juego ha sido bueno, nos ha faltado materializar las jugadas y definir. Estamos teniendo ocasiones, pero nos cuesta finalizar", comentó.

Partido a partido su posición varía. Se le puede ver tanto de central como en el centro del campo. Ante el Sporting Muñoz fue un todoterreno en la medular, incluso se movió por las bandas poniendo centros que cerca estuvieron de convertirse en goles. "Realmente me he visto bien, como todos mis compañeros. Sin su trabajo no podría haberlo hecho, todo el equipo ha estado bien. Me encuentro cómodo en las dos posiciones. Lo principal es ayudar al equipo, donde sea, donde me diga el míster", valoró el malagueño.

Su compañero Antoñín se estrenó en La Rosaleda y no pasó desapercibido. El joven delantero revolucionó el partido. Sobre su partido, Luis Muñoz declaró: "Es un jugador muy desequilibrante, es lo que estábamos buscando. En cuanto coja confianza hará grandes partidos".

Un encuentro más la grada clamó en contra la directiva y el jeque Al-Thani. "Cuando estás en el partido estás concentrado y no se escucha lo que se dice fuera. Cada uno puede ganar lo que quiera, nosotros tenemos que entrenar y ganar los partidos", afirmó un Luis Muñoz que concluyó afirmando que el ánimo de la afición fue crucial para la buena versión del equipo en los minutos finales: "El ímpetu y las ganas de ganar, con nuestra afición que nos anima, hace que sin querer nos vayamos hacia arriba".