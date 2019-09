Imagen coral positiva del equipo que repite errores. Generó ocasiones y concedió pocas. Munir fue determinante en el tramo final para sumar un punto y Antoñín dejó una grata sensación por su descaro e ímpetu.

Munir

No tuvo apenas problemas durante todo los 90 minutos reglamentarios, atento en acciones aisladas. Pero en el tiempo extra sacó dos manos prodigiosas ante Carmona, tras un cabezazo y un disparo envenenado. Clave para sumar.

Cifu

No se cansa y da siempre un respiro a cualquier compañero con su posición en el costado. Está en un estado de forma sensacional y contagia al resto. Suma.

Luis Hernández

El central está seguro y no sufre. Jugaba contra su ex equipo y no le pesó. Se mostró seguro atrás aunque no fue muy exigido.

David Lombán

Su balón en largo da aire a la salida del equipo pero sufre normalmente ante su par ofensivo. De ahí que Diego y Mikel siempre opten junto a él al puesto.

Juankar

Tuvo días mejores. Parece aún algo lejos de su mejor momento físico. Le cuesta desbordar y sus centros estuvieron lejos de sumar.

Juanpi

Tomó malas decisiones en los últimos metros, donde el equipo más patina. Pese a ello, su papel es determinante en la elaboración.

Keidi Bare

Tuvo en el descuento una acción clarísima para hacer el 1-0 pero la mandó a las nubes. No estuvo fino y tuvo un par de pérdidas que hicieron peligrar al equipo.

Luis Muñoz

Se ha ganado el sitio que le ha otorgado Víctor. El canterano estuvo intenso y muy fino en cada acción. Con la pelota, como ya demostró en La Academia, tiene fútbol. Fue de los mejores.

Adrián

Más lejos de la portería su juego desluce. Aun así, tiene el gol en vena a estas alturas de su carrera. Su cabezazo al larguero fue e lo más peligroso. Lo intentó en un par de ocasiones.

Lorenzo

Era su primer partido como titular con la blanquiazul en La Rosaleda. Le pesó el estadio o los nervios. Estuvo desacertado, no ganó ningún uno contra uno a su par.

Sadiku

En él están muchas de las opciones de gol del equipo. Tuvo dos ocasiones bastantes claras que erró, una con la testa y otra tras un córner. Aun así, suma.

Antoñín

Fue agitador desde que el primer balón que tocó al salir al campo. Tiene descaro, frescura y velocidad. Todo lo puso en práctica para generar peligro. Gana puntos. para un sitio en el once.