Javier Tebas: "La situación del Málaga CF es casi buena"

Javier Tebas visitó Málaga para firmar junto a Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, un acuerdo para promover la formación y el desarrollo social del deporte. El acto comenzó poco después de las 11:00 horas en el Instituto Andaluz del Deporte. El presidente de LaLiga, como no podía ser de otra manera, también habló del Málaga CF.

"La situación exacta no la voy a poder dar porque si supiese los 42 clubes al dedillo me dedicaría a estudiar todos los días. Porque además esto va al día, es dinámico. Empezaría, para terminar con la actualidad, con que la situación del Málaga parte de dos temporadas complicadas y lo que se ha hecho, con un criterio riguroso económico, que la situación para que la temporada que viene si la pandemia lo permite, volvamos a unos números del Málaga adecuados al club por número de abonados, por ciudad, a lo que debería tener", comentó Tebas.

En no pocas ocasiones quiso resaltar que la situación derivada de la pandemia lo tiene todo patas arriba y sin poder determinar un rumbo claro. "Todo va a depender del tema de la pandemia. A veces leo los medios y parece que no ha pasado nada. Se habla de que se va a fichar a Haaland, a Mbappé… No sé cómo se va a hacer, ¿magia? Yo diría que el Málaga ahora está en una situación casi buena. Pero el camino que se ha hecho… ahí están los números", añadió el presidente de la patronal de clubes.

"No voy a entrar en críticas de gestión. Cuando un club desciende de categoría, que se le da una ayuda al descenso importante, y en tres temporadas no vuelve a Primera, tiene un apretón económico importante. Y eso es lo que le ha pasado al Málaga. Así que ha tenido que meter la tijera y es lo que se ha hecho desde la administración judicial, y adecuarse a la política de ingresos y gastos, incluso con un ERE, que se hacen muy pocos en el ámbito del fútbol. Me pareció muy bien que se hiciera además, si son derechos que tienes, por qué no se va a hacer. Si dividiéramos los puntos que lleva el Málaga por la masa salarial, sería el más óptimo de la categoría", sentenció sobre la situación del club.