Tebas, sobre el límite salarial del Málaga CF y sus fichas profesionales

Javier Tebas elogió al Málaga CF y su gestión reciente durante su paso por la capital costasoleña, a donde acudió para firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía. Entre los presentes en este acto estuvo José María Muñoz, el administrador judicial, que se llevó de refilón algún elogio por su desempeño en el club de Martiricos. Pero lo que preocupa dentro y fuera de las paredes de La Rosaleda es saber qué sucederá la próxima campaña con el límite salarial y la posibilidad de contar con más de 18 profesionales.

Es optimista, de cualquier modo, el presidente de LaLiga, con respecto al Salario Liga con el que podrá contar el Málaga: "No es una sanción. Es una norma del control económico que te impide cuando excedes la masa salarial para completar tus 25 jugadores con el mínimo del convenio colectivo. Pero no es una sanción. Hay que ver qué pasa con la pandemia el año que viene, porque el Málaga tiene un número de abonados importante, tiene unos ingresos por ticketing importantes, yo creo que se puede dar la circunstancia de que mejore considerablemente su límite salarial la temporada que viene”.

Tras el evento se le volvió a preguntar porque no terminó de quedar clara su postura acerca de las 18 fichas. Insistió más o menos en lo mismo: "Si la evolución de la pandemia es favorable y el Málaga puede vender abonos y entradas, es probable que pueda ser". Así que si se producen nuevos ingresos, se deja entrever que habrá mayor margen de maniobra.

Acerca de la situación judicial en la que se encuentra el club, Tebas no parece disgustado con la hoja de ruta actual, todo lo contrario: "Mientras haya un administrador judicial tal como está no me preocupa. Creo que le ha dado estabilidad al club y los conflictos que hay entre accionistas pues que se peleen donde corresponda que son los juzgados, como tienen que hacer las personas civilizadas. El administrador da una estabilidad que es muy importante. Cuando se resuelva el tema en los juzgados, que siga habiendo estabilidad".

Deja claro que uno de los grandes perjudicados en el plano individual por los efectos de la pandemia es el Málaga. Al que una posible apertura de puertas podría suponerle un importante alivio económico. Tebas también habló sobre el regreso del público a los estadios: "Espero que en la última semana de abril o en mayo podamos volver. Dependemos del Ministerio de Sanidad, pero también de las comunidades autónomas. Lo que más preocupa a las autoridades son las aglomeraciones antes y después de los partidos".