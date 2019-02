Iriondo: "Hace cuatro años este partido era impensable"

"Jugamos contra equipos que hace cuatro años era impensable enfrentarnos. Es un motivo de satisfacción y una fiesta para nosotros". Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, atendió a los medios de comunicación para analizar el encuentro contra el Málaga (18:00 horas, Cerro del Espino).

Iriondo, a pesar de las distancias presupuestarias, no se amilana: "El domingo por la tarde se olvida casi todo. Hoy nos acabamos de vestir en un almacén, en el campo donde juegan los niños que no es para un equipo profesional. De cara al partido, los jugadores se olvidan de estos inconvenientes que nuestro equipo tiene permanentemente. No somos un equipo que luche con las mismas armas contra los rivales pero si que le sacamos un gen distinto que nos está haciendo que compitamos bien".

"El domingo vamos a tener un rival de dar y tomar. Repito que es un motivo de satisfacción jugar con un equipo como el Málaga. El Rayo Majadahonda contra el Málaga... No tenemos complejos, pero sí sabemos quiénes somos y de dónde venimos", añadió el técnico.

Confía Iriondo en que sus seguidores acudan al choque: "De la afición que viene no hay nada que objetar. Son tremendos. Dos horas gritando. Pero, sí que es verdad que hay que contemplar que este año tenemos 2.500 abonados que es algo histórico, pero no aparecen. No sé por qué se hicieron abonados. Me gustaría recibir el calor de todos y a lo mejor los que están al fondo podrían arrastra a los demás. Es un plus que siempre es importante".