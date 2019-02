Muñiz, del Cerro del Espino: "Es un peligro para los jugadores"

El estado del terreno de juego del Cerro del Espino es un tema que preocupa y mucho a la dirección técnica del Málaga, así como a la del Rayo Majadahonda. Juan Ramón Muñiz comentó el hecho de que su equipo vaya a disputar su encuentro tan solo cuatro horas después de que en ese mismo estadio se vaya a jugar un partido de la Copa de la Reina entre Atlético y el Barcelona: "Hay diferentes situaciones que valorar. ¿Es normal que antes de un partido de una liga tan importante como esta se juegue otro partido cuatro horas antes? Pues no. No me imagino que esto le pase al Madrid o al Barcelona".

En cuanto al riesgo que corren los jugadores al disputar el encuentro en un campo cuyo estado es peligroso para la integridad física de los futbolistas, Muñiz se mostró bastante más crítico: "Evidentemente, no es lo más beneficioso para una liga como esta. Es un peligro para los jugadores, y los campos deberían estar lo mejor posible para que el espectáculo también sea lo mejor posible. Esta competición ha adquirido un prestigio y estas situaciones no se deberían producir".

No obstante, el entrenador malaguista destacó que lo más importante es tener la mente en cómo se va jugar, no en dónde: "¿Beneficia o perjudica? No, porque los dos tenemos las mismas condiciones. Nosotros no podemos tener la mente en el estado del campo, sino en hacer bien nuestro trabajo y hacer el partido que queremos hacer. Los partidos que he visto del Rayo Majadahonda, el campo no está tan mal como se decía. A final de temporada no se va a mirar cómo ganaste o cómo estaba el campo, lo que queda es el resultado que saquemos".

En ese sentido, el técnico blanquiazul hizo hincapié en la dificultad del encuentro, más allá del estado del césped. El Málaga se enfrenta a un equipo de la zona baja de la tabla, pero que destaca por su trato del balón, algo que se contrapone al estilo de Muñiz: "Si ellos quieren el balón, la forma de hacerles daño es quitárselo, tendremos que hacer un buen trabajo porque es un equipo al que le gusta las posesiones largas".

El asturiano continuó analizando al riva: "El partido debe ser muy completo con y sin balón; también cuidar mucho los aspectos defensivos y ofensivos, no nos vale centrarnos en una cosa u otra con este rival. Asequible no hay nada, si queremos ganar, tendremos que trabajar muy duro. Nosotros tenemos la presión por la parte alta y ellos por la baja. Ellos, por no descender y nosotros por ascender. Esta categoría no te permite tener confianza porque el que se confía pierde".