El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz arrancó su comparecencia con un pequeño discurso en el quiso sentar algunas bases de sus actuaciones y de la situación jurídica del equipo. Muñoz confirmó que no tenía la intención de dar una tercera comparecencia pública, pero que el gran número de peticiones de entrevistas por muchos medios de comunicación obligaba a dar explicaciones. Muñoz arrancó explicando los motivos de sus apariciones públicas en diversos actos del conjunto malacitano.

"Sé que hubo criticas a apariciones que he hecho en algún evento. Tenemos a Paco Martin Aguilar que es el embajador y el digno representante del Málaga. Paco da señorío al club, es la primera persona, pero Paco no está en la gestión diaria del club, la gestión se hace con contactos con instituciones y empresas, por eso fui a eventos, posiblemente he ido a menos del cinco por ciento de peticiones que he tenido. Por ejemplo, en uno iba la subdelegada del gobierno andaluz y el alcalde, hubiese estado muy feo que no bajase. Las declaraciones no las hice yo, las hizo Paco", indicó y explicó que en la web de su despacho no aparecen referencias a su trabajo como administrador judicial.

Muñoz también habló del día a día malacitano con las instituciones futbolísticas: "Ayer hubo reunión de La Liga, si hubiese sido en Madrid hubiese ido porque el que lleva las relaciones con La Liga y Federacion soy yo. Con una llamada de teléfono no se consigue lo mismo que con una reunión, igual que cuando estoy en el palco. Se crean sinergias de trabajo, ir al palco son más de cinco horas de mi tiempo, en mi casa son dos horas. Hemos tenido eventos importantes gracias a la Junta, la Diputación y Ayuntamiento ha venido la Supercopa, la Final de la Copa de la Reina... Había que estar en el evento, se crean sinergias, contactos. Los contactos directos son más importantes que las llamadas. Si tengo que discutir con las instituciones, lo haré".

El administrador agradeció a los patrocinadores que mantienen su apuesta en el club blanquiazul y lanzó otro mensaje a navegantes: "Me gustaría que tantos consejos que se pasan dándome todo el día por un lado y por otro, nosotros lo que necesitamos son patrocinios, tenemos productos para cualquier cosa. El Málaga no necesita consejos, necesita patrocinios, así entrará dinero y podremos subir el limite salarial. A lo mejor dentro de dos años es tarde".

Además de ilustrar con algunos documentos la falta de ingresos por culpa de la pandemia, Muñoz quiso dejar claros varios aspectos en lo referente a la situación judicial del equipo y la de la familia Al-Thani: "No sólo estoy con el aclaramiento de cuentas, el contacto es diario con su señoría. He atendido a muchos interesados en comprar el Málaga o en entrar en el Málaga. Estoy cansado de tantas peticiones, aquel que ha querido venir para saber la situación procesal del Málaga lo he atendido. La mezquindad que nos lleva a contar siempre el mismo rollo. El Málaga no está en venta y aún así la gente sale y dice que yo avalo proyectos, que hacen reuniones de seguimiento. Me da igual quien se quede en el club cuando yo me vaya. No avalo a ninguno de los muchos que se están postulando en seguir en el Málaga, no sigo el interés de ningún grupo, sino el interés que se me ha encomendado", dijo y añadió: No avalo, me da igual quien se quede. Me gustaría que el club se quede en las mejores manos pero eso no dependerá de mí. El consejo de administración removido, la familia Al-Thani, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, es el artículo 24 de la Constitución. Hasta que no acabe el proceso judicial no son culpables. Son inocentes, España es un estado democrático y de derecho, no perdamos el juicio que parece que han perdido el club. Siguen teniendo las mismas acciones hasta que se resuelva el caso en la audiencia provincial".

Para concluir su alocución antes de las cuestiones, Muñoz recalcó que "cualquier venta la tiene que aprobar el Juzgado". "El Málaga no está en venta. Todo el que se haya reunido conmigo, lo he hecho en diez o 15 minutos y le cuento la situación que hay: pendiente que la Audiencia de Málaga diga, y esto es lo que quedará en función de la sentencia", explicó. Además insistió en algunos puntos sobre su repercusión: "Sigo escuchando la mezquindad de que me postulo como presidente o director general, ni me postulo ni hago nada. No tiene más recorrido que la finalización de mi estancia en el Málaga. Mientras que no se solucione el procedimiento penal o judicial estaré aquí mientras que las medidas del juzgado sigan, o puede ser que el juzgado pierda la confianza en mí, que puede ocurrir. Su señoría lo hace todo con la más absoluta legalidad, no hay que correr más o menos". Muñoz agradeció al público y a su entorno el apoyo y enumeró a todos los grupos de animación y a la gente que "le ruboriza" por su reconocimiento.