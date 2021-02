Medio millón de euros por el traspaso de Amrabat y 15 reclamaciones de "alguien cercano al Málaga"

José María Muñoz dedicó parte de Nordin Amrabat en la temporada 2013 y hasta otras 15 operaciones del equipo en los últimos tiempos. "Encontramos casi dos millones de reclamaciones extras que no se contaban con ellas, la última del TAD por un problema con Amrabat en la temporada 2013 que se nos reclaman 500.000 euros. No son piedras, son camiones que nos impiden pasar. Hay que añadir dos millones largos de imprevisto que hemos tenido que añadir". dedicó parte de su rueda de prensa a explicar cómo le han llegado al Málaga reclamaciones que no tenía previstas en las últimas horas. En concreto tienen que ver con el traspaso deen la temporada 2013 y hasta otras 15 operaciones del equipo en los últimos tiempos. "Encontramos casi dos millones de reclamaciones extras que no se contaban con ellas, la última del TAD por un problema con Amrabat en la temporada 2013 que se nos reclaman 500.000 euros. No son piedras, son camiones que nos impiden pasar. Hay que añadir dos millones largos de imprevisto que hemos tenido que añadir".

Muñoz ahondó en la explicación del tema: "Tuvo que jugar el Málaga un partido con el Galatasaray y no se realizó, eso es incumplimiento de contrato", espetó y añadió un punto algo oscuro en esas reclamaciones: "Añado los 500 mil a todas esas reclamaciones que hemos tenido que es superior al millón de euros, no era previsible. Reclamaciones de agentes y agencias que se habían olvidado de nosotros, alguien cercano al Málaga ha activado como 15 reclamaciones. Pequeñas piedrecitas que nos van complicando la vida, espero que no lleguen más, hemos agotado el cupo, no hay nada más que reclamar".

Preguntado por quién era esa persona cercana, Muñoz no quiso desvelar la identidad a pesar de reconocer que sí sabe perfectamente quien es. Fue uno de los hilos de los que tirar que dejó el administrador judicial. Al margen de estos aspectos, Muñoz recalcó la situación económica: "Entramos un viernes 21 de febrero con la policía, fue aterrador. Vimos lo primero que el Málaga no terminaba la temporada pasada, eso estaba claro, es más si ocurría cualquier problema de cobros, a partir de abril o mayo no tenía liquidez ni apoyo de nadie para acabar la temporada, por eso se decide vender a Antoñín, el Granada tenía la ventana abierta por un lesionado de larga duración. Gracias a que se vendió a Antoñín se acabó la temporada, no hubo ninguna oferta mejor, todo lo que se haya dicho es incierto".

"Sin el segundo ERE, el deportivo, en el mes de agosto y septiembre hubiésemos tenido problemas sin las mediadas que hicimos como la resolución alquileres de los Alt-Thani, salidas del Olímpico, muchísimos ajustes del club que como no pasan por el procedimiento judicial no se tiene conocimiento", ahondó y en lo referente a la presente temporada dijo: "Si no hay sorpresas, que puede haberlas, el Málaga acabará la temporada. No se ha salvado la situación, estamos saneando al club. Esto es el ahorro por los ERES. todas pagadas menos un diferencial a finales de febrero. con un euro no, pero muchos pequeños euros no. Voy apagando luces, dirán que soy un rácano, pero hay que mirar le céntimo. Con el Covid la diferencia es abismal de resultados positivos a negativos. No tenemos abonos, no hay entradas, algo se pierde de publicidad, algo de tiendas. Con público habría yo creo siete u ocho puntos más en la clasificación y otra situación económica. Los Al-Thani tienen préstamos o anticipos por más de ocho millones, es otra rémora más que tenemos en la tesorería del club".