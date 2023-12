Málaga CF - CD Eldense: El momento de los menos importantes (17:00)

El Málaga CF llega en un momento bastante dubitativo a su segundo compromiso copero. Esta vez será contra el CD Eldense de Segunda División, que está teniendo una buena temporada tras su ascenso al fútbol profesional. Este partido en mitad de una semana bastante movida provoca que sea una oportunidad de oro para los jugadores menos habituales de la plantilla entrenada por Sergio Pellicer. Este partido no destaca por la importancia del mismo, ya que esta competición no termina de ser relevante para los intereses de la entidad de Martiricos durante esta temporada, puesto que esta se valorará dependiendo de si se consigue el objetivo inicial, que es el ascenso a Segunda División.

Esta eliminatoria llega en un momento muy difícil para el conjunto de la capital de la Costa del Sol, puesto que prosigue con una gran cantidad de bajas y se encuentran en un momento muy delicado en casa, dado que lleva sin vencer un duelo como local en La Rosaleda desde el 12 de octubre contra la UD Melilla, que estuvo a punto de arañar el empate a falta de escasos minutos para la conclusión de dicho partido en el que vencieron por 1-0 con gol del atacante Dioni Villalba. En sus últimos cinco compromisos ligueros en la categoría de bronce del fútbol español, han empatado en tres ocasiones, ganado una y perdido otra.

Por su parte, el CD Eldense tampoco llega en una buena situación a esta eliminatoria copera, ya que vienen de caer derrotados en las dos últimas jornadas de LaLiga Smartbank ante el Tenerife y el Real Sporting. Los alicantinos recibieron una goleada por 0-3 en casa por parte de los de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que se vieron superados de una forma algo más moderada por los asturianos en su visita a El Molinón.

En cuanto al apartado de las bajas, la enfermería de La Rosaleda está trabajando al máximo, ya que las lesiones están atizando a la entidad de Martiricos durante las últimas semanas y no podrán contar con Haitam, Juande, Luca Sangalli y Nelson Monte. Además, tampoco jugará Ramón Enríquez, que ya entrena con el grupo, pero Sergio Pellicer no considera que sea aún su momento de volver a los terrenos de juego: "Necesita más tiempo. Mañana después del partido vamos a entrenar con la gente que no participe. Hemos estado hablando con él y necesita más carga para poder competir, porque la gente no recuerda las lesiones y va a seguir entrenando antes de volver a competir".

Por su parte, los visitantes no tienen tantos problemas en este apartado y solo tienen dos futbolistas no disponibles para el duelo copero. Se trata de Álex Martínez y Youness. Estas bajas no provocan cambios reseñables en la estrategia de la entidad alicantina, dado que tienen recambios para poder seguir compitiendo sin demasiadas limitaciones.

Este encuentro tiene un aliciente emocional para Sergio Pellicer, ya que fue el último equipo por el que fichó como futbolista durante el verano del año 2008. El actual entrenador no llegó a debutar con el conjunto alicantino, dado que, según él, no estaba ya en su mejor momento: "Ya llegué allí después de sufrir muchas lesiones. El fútbol me echó antes de que llegase a jugar".

Sin embargo, le dio tiempo a conocer al club durante esos meses en las filas de su primer equipo: "Es un equipo que lleva haciendo una inversión fuerte los últimos años. En los despachos y a nivel deportivo. Significa que nos vamos a encontrar un equipo que va a pelear por estar en la siguiente ronda. Jugué allí. Conozco la casa y es histórico en Alicante. Ellos van a venir con la idea de meter en su estadio a un equipo de Primera División".