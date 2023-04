Málaga CF - Cartagena: Apurando el milagro (18:30)

El Málaga recibe al Cartagena (La Rosaleda, 18:30 horas) en la enésima final, en el partido más importante de la temporada que siempre es el siguiente así como lo fue el anterior. Se apuran las opciones de mantener la categoría. Menos de un 10% según la estadística. La derrota del Racing de Santander ante el Zaragoza da la opción de situarse a cinco puntos. No hay margen de error pero sí cuenta con aliados extraordinarios.

El reto es mayúsculo, casi imposible, pero la afición no se conforma con quedarse de brazos cruzados mientras se aproxima el desastre. Se agotaron las entradas para el partido pronto, otra vez gracias al empujón de las promociones. Pero eso dará igual si se garantiza el ambiente adecuado. Málaga no necesita muchos estímulos. Habrá un recibimiento previo, al escudo, que no es un matiz cualquiera.

Los blanquiazules llevan creciendo unas cuantas jornadas, pese al tropezón de Andorra, abrigados con el sistema de tres centrales y carrileros. Pellicer dejó caer que habrá continuidad en la idea y en los nombres. Tampoco existen muchas alternativas más. Por lo visto la semana pasada y estando todos bien, alguna duda en quiénes formarán el trío central.

Enfrente estará el Cartagena, un equipo que parecía haber perdido el tren del play off pero que ha encadenado tres triunfos y se ha agarrado al sueño. Tiene buenos futbolistas y un puñado de ex de la casa como el portero Aarón Escandell, el central Pedro Alcalá y los dos más recordados y extrañados: Iván Calero y Armando Sadiku.

Posible once del Málaga CF

Rubén Yáñez; Delmás, Ramalho o Escassi, Burgos, Juande, Cristian; Ramón, Aleix Febas, Fran Villalba; Chavarría y Rubén Castro.

Precedentes

No han sido tantas las veces que se han enfrentado en una competición oficial el Málaga Club de Fútbol y el Cartagena. Apenas en cinco ocasiones se han visto las caras y los blanquiazules jamás han logrado doblegar a los murcianos. Tres derrotas (una en La Rosaleda) y dos empates a un gol (uno en cada campo). Fue muy doloroso el de la temporada pasada, con un tanto de chilena de Okazaki en el minuto 95’ de partido tras un saque de esquina.

Convocatoria del Cartagena

Marc Martínez, Aarón Escandell, Miguelón, Iván Martos, Alcalá, Pablo V., Datkovic, Ferreiro, De Blasis, Ortuño, Borja Valle, Darío, Sanghyeok, Feuillassier, Sangalli, Iván Calero, Mikel Rico, Armando Sadiku, Jairo, Yan Eteki, Pepe y Jansson.