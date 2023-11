Nelson Monte y su lesión: "No es nada grave"

Cuando se aproximaba el descanso, las alarmas se encendieron en el Málaga. Nelson Monte se retiraba al vestuario dolorido en su pierna izquierda y era Santaella, joven juvenil de segundo año, quien le sustituía. La pareja con Einar Galilea, que Pellicer había alineado por faltas de más efectivos, es una de las bases principales de este Málaga. "Nelson Monte ha tenido que ser sustituido en el minuto 39 a causa de una sobrecarga en el aductor de su pierna izquierda y queda pendiente de pruebas diagnósticas", decía la comunicación del Málaga sobre el asunto.

"Nelson tiene una sobrecarga y habíamos hablado que a lo mínimo que hubiera algo así, una situación de molestia, que se pidiera el cambio. Teníamos pensado que saliera en la segunda parte y no jugara más. Esperemos que sea una sobrecarga, vamos a esperar cómo recuperamos. No es nada grave, en principio", intentaba tranquilizar Pellicer sobre la situación del portugués.

No pocas veces abogaban en el malaguismo no por dejarse perder, pero sí por no poner toda la carne en el asador y arriesgar jugadores. Pellicer daba las razones por las que, según él, siempre conviene ganar: "Las victorias alimentan la autoestima, la gente se tiene que sentir orgulloso del Málaga. Puede haber una situación de que el domingo falte algún jugadores, tenemos que recuperar. En el calendario no ha venido bien este partido, es verdad, pero no tenemos que buscar excusas y tienen que aparecer otro perfil de jugadores que no estaban compitiendo. Lo más importante es que el proceso de recuperación de los jugadores llegue. Necesitamos recuperar a gente para ser ese equipo que pueda tener más variantes. Haitam y Juan Hernández han tenido minutos, han reaparecido y ahora son dos más disponibles. Están en dinámica. Loren y Bilal han sumado minutos y en cualquier momento tendrán que dar ese paso adelante, lo han demostrado".