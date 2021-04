El Málaga CF sigue a la espera de la resolución del embrollo con la sanción por alineación indebida que ha dejado al Atlético Malagueño en un ruta mucho más compleja hacia el ascenso, la del cuarto, quinto y sexto clasificado. La Federación Andaluza dio la razón al Melilla CD tras su denuncia por la alineación del fuengiroleño Villegas, de 25 años y con ficha del Málaga C, con el filial.

El club presentó un recurso ante la RFEF y espera que se obtenga resolución antes del fin de semana, cuando podría no haber marcha atrás. El Melilla tiene hasta este miércoles para presentar alegaciones tras el recurso blanquiazul. Duda, director de La Academia, comentó la última hora sobre al asunto en Área Malaguista de 101tv.

"En ese estamos. Todo nos hace indicar que tiene buen pinta. Nosotros hemos cumplido con la norma y el administrador judicial lo tiene claro, que vamos a ir hasta las últimas", aseguraba el portugués, que reconocía la sorpresa en el club con la denuncia con un jugador al que habían "usado más veces" en otros partidos: "El artículo lo deja muy claro. El 227 pone que un sub 23 puede ir arriba o abajo, dónde quiera. Y un mayor de 23 puede ir arriba o abajo pero nunca tocando el primer equipo. Y el primer equipo nuestro es el Málaga CF que está en Segunda, no el filial".

El portugués desveló que la Federación Andaluza les indicó que han "mirado demasiado a la regla" y que José María Muñoz se pensaba que era una broma: "Cuando el administrador lo ve pensaba que era de cachondeo. Además venía sin firma, sin saber quién ha sido el que ha decidido eso ni nada".

"La Federación han mandado esta mañana la Melilla que se pronuncie", decía Duda sobre la mañana del lunes, detallando que "tienen hasta el miércoles para volver a pronunciarse por el tema este. Lo veo complicado ahora mismo. Yo creo que está al 50-50 que se juegue el fin de semana. Si se juega, por mucho que te den la razón después, ya no hay marcha atrás".

De hecho, desvelaba también Duda que existe cierta desinformación en estos momentos sobre el tema ya que ni el resto de clubes saben qué va a suceder: "He estado hablando hace diez minutos con un entrenador de un equipo que supuestamente nos toca ahora jugar y ellos mismos no saben con quién van a jugar, si con nosotros o con el que equipo que tienen ahora mismo. Ellos tampoco tienen información".

La situación de Villegas era algo que ya habían contemplado este verano, de ahí la creación de un Málaga C y no de un club filial para el propio Malagueño: "Siempre que ha estado disponible ha jugado Villegas. Nosotros durante el verano, cuando movimos las fichas estas para saber dónde podía estar y dónde no. Nos decían que sin problema ninguno, siempre que no tocara el primer equipo no había problema. Además, miramos en pretemporada hacer un filial para el Malagueño, no el C, y ahí sí que teníamos problemas. Si hubiéramos hecho un filial, por decirte un nombre el Casabermeja o el Torre del Mar... el que fuera. Ahí sí tendríamos problemas. Al jugador le hubiéramos metido ficha en ese equipo y si hubiera jugado siete partidos con el Malagueño ya no podría volver a ese equipo. Pero sí podíamos meterlo con ficha del C, competir con el C y el Malagueño, pero no competir con el primer equipo, el Málaga CF".