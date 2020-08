El ex futbolista y malaguista Manu Sánchez, hoy agente de Adrián, fue uno de los implicados en el ERE que vivió el Málaga en 2007. Sobre aquel episodio y la postura de su representando en el Expediente de Regulación de Empleo que anunció ayer el club habló el fuengiroleño ante los micrófonos de Ser Deportivos.

"Hablamos con el administrador hace unos días. Adrián se quiere quedar a toda costa, lo ha dado todo por el club, ha tenido ofertas, ha aplazado la deuda, que no le han pagado más de la mitad del año pasado, a 10 meses, es totalmente injusto que le despidan", asegura Manu Sánchez, uno de los agentes que trabaja junto a García Quilón, sobre la situación de Adrián, más que predispuesto a seguir pese a la difícil situación y la importante reducción que se les ha propuesto: "Los jugadores han salvado el club en una situación lamentable, han tenido dos narices, dos cojones. Han hecho un trabajo extraordinario. Estamos intentando que Adrián se quede, pero lo que ofrecen, de momento...".

"Se llame Adrián, Munir o Dani Pacheco.... eligieron Málaga por club y categoría. El futbolista cobra lo que vale, lo que genera. Es decisión personal de Adrián quedarse o no, tiene familia, la carrera es muy corta. Ha dicho que se baja el sueldo, que ya se le bajó a la mitad el sueldo cuando bajó a Segunda. Se le pide que cobre el 10-15% de lo que firmó hace tres años. No es plato de buen gusto. Es como si a un fontanero le pagan 1.000 euros y meses después 100-150 euros", explicaba el agente sobre el importante esfuerzo que le piden desde el club y por el que el madrileño está receptivo: "Cuando escucho comentarios de que cobran mucho... La carrera de futbolista pueden ser 5-6-10 años... Hay que ponerse en la piel de los futbolistas. Esto no lo han ocasionado ellos, se sacrifican todos los trabajadores que salen del club, muchos conocidos y gente maravillosa, de taquilla, de marketing... Han dado su vida y por una mala gestión, a la calle, no es justo. Somos el único club que va a pasar por dos EREs, yo creo que no hay otro".

Sobre la labor que están haciendo tanto José María Muñoz como Manolo Gaspar, Sánchez señala que "el administrador viene a intentar ayudar, pero todo viene por los anteriores gestores". "Con Caminero discutí y le dije que se estaba equivocando y el tiempo me ha dado la razón. Manolo me consta que lo está dando todo. Más de uno y más de dos se van a quedar", vaticinaba el agente del capitán blanquiazul: "Es verdad que cobran más de lo que el Málaga puede pagar, pero hay que llegar a un acuerdo. Económicamente puede ser una buena opción, pero encontrar sustitutos va a ser muy complicado, sin dinero está firmando jugadores, Tete Morente es un magnífico fichaje, por ejemplo. Manolo me consta que está haciendo un gran trabajo".

Su experiencia en 2007

"Nos comunicaron que nos despedían en abril, accedimos a jugar sabiendo que nos despendían, en los últimos partidos para salvar al equipo. Fue muy triste", recordaba Manu Sánchez del ERE que vivió la entidad en 2007:"Las medallas se las ponía Fernando Sanz, pero salvamos al equipo los jugadores. Toda la plantilla que llegó a jugar UEFA tuvimos que perdonar dinero para que fuera viable el club y nos encontramos con la venta posterior poco después"

Manu Sánchez recuerda como rechazó proposiciones mejores por continuar en el club de su tierra: "Tuve una oferta por el Valencia, no me quise ir para quedarme, me dijeron que era pieza básica en el proyecto, así me lo vendieron. Yo venía del Castilla, de Segunda B, y me dieron la oportunidad en mi tierra, en mi club, y yo siempre lo tenía presente, no podía irme. Rechacé la oferta del Valencia y después me dicen dos años después que no me pueden pagar cuando en Valencia me pagaban más. La mala gestión de otros no debe repercutir en los jugadores. Hoy está el fondo de garantía de la AFE, que no sé si cubrirá esto. Yo en 5-6 años en Málaga sólo cobré el sueldo, no la ficha, fue un destrozo".

En contexto con la situación actual, el ahora representante de jugadores señala que "la Ley ha cambiado. En nuestra época no negociaron, nos dijeron que 20 días por año trabajado y listo". "Adrián y Munir han aplazado el dinero del año pasado y después los despiden, es lo que me hicieron a mí. El dinero no me lo pagaron. Es un tema muy desagradable, firmamos por uno de los mejores clubes de España y Europa pensando que el contrato estaba asegurado, así lo piensan los que firman. Entiendo que el administrador tiene que hacer su trabajo, pero nos hace un destrozo deportivo", cierra al respecto el que fuera jugador del Málaga y hoy represente al capitán blanquiazul Adrián.