Escassi: "¿El once en Tenerife? No me sorprendió, ahí se ve el compromiso"

Alberto Escassi habló claro, sin tapujos, de la situación que vive el Málaga CF en estos momentos y del vital partido que resolvieron ante el Tenerife, un partido muy completo y sólido que supuso un fuerte golpe al descenso, generando un margen de cinco puntos. El malagueño destacó el compromiso de los que jugaron en el Heliodoro, con sorpresas en el once y dos canteranos

"No me sorprendió. Si miras la semana anterior, ante el Oviedo puso los mismos laterales. E hicieron los dos un partidazo", decía sobre los cambios de Guede en el once en los micrófonos de Cope Málaga, manteniendo a Casas en el lateral y con canteranos como Olmo y Dani Lorenzo de inicio por delante de otros profesionales. Es ahí cuando Escassi hablaba del compromiso: "Ahí es donde se ve el compromiso. Esos jugadores con ese hambre de ser futbolistas. Los que son de aquí, con sentimiento. No me sorprendió porque estoy en el día a día con ellos entrenando".

"En las malas situaciones es cuando se ve el verdadero grupo, el verdadero vestuario. Así ha sido. El del otro día fue un partido muy difícil por la presión, por lo que nos jugábamos, con un rival de play off... Las dos paradas de Dani que hizo a Gallego y Mollejo, casi le doy un beso en la boca. Fueron dos paradones, decisivos. En ese momento sueltas toda la tensión. Reacciones con esa rabia. Casi le arranqué la camiseta", explicaba el capitán sobre lo vivido en Tenerife y lo que tienen en mente ahora, sellar la permanencia el sábado: "No pensamos en otra cosa que no sea acabar con esto el sábado. Ganar al Burgos, desde el minuto uno. No podemos ponernos nerviosos, hacer nuestro partido. Sabiendo que si hacemos las cosas bien nos podemos llevar los tres puntos. No pasa otra cosa que los tres puntos y sellar la permanencia".

El caso de Antoñín

"Quiero pensar que todo el mundo ha tenido compromiso. Para mí lo más importante es irse a la noche a la cama con la conciencia tranquila, sabiendo que lo has dado todo, que has sido responsable y que lo has hecho bien", decía Escassi cuestionado por si esta temporada toda la plantilla ha tenido el compromiso necesario, cuando titubeaba y dejaba claro que hubo situaciones que no gustaron: "Hay compromiso, es verdad que durante la temporada ha habido detalles extradeportivos, pero en el campo sí que he visto el grupo bastante comprometida. Pero a veces hemos tenido algunos detalles, problemas fuera del terreno de juego".

Fue cuestionado concretamente por el caso de Antoñín, que fue apartado por Guede para este partido, sobre el que reconoció una conversación con él de los capitanes: "Los capitanes tuvimos una charla y hablamos con él. Él creo que sabe que no lo ha hecho del todo bien, porque es el momento de cuidar esos pequeños detalles, en la vida personal de cada no ser profesional. Nosotros queremos meter a todo en la piña, que nadie se escape. La decisión fue una decisión técnica. Nuestra afición es mantener la unidad en el grupo".