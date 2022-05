La evolución de Dani Martín y la confianza de Guede

Fue sin duda uno de los hombres del partido. Sus paradas sumaron tanto como los goles de Vadillo o Febas, claves en la consecución de tres puntos vitales, casi definitorios, en la agónica lucha por la permanencia que se está viviendo en el Málaga CF. Dani Martín fue de los mejores, sino el mejor, en una tarde en una noche que se volvió a saborear la victoria.

"Soy el mismo que empezó jugando, soy el mismo que cometió los errores contra Ibiza, Sporting y demás... Soy el mismo", decía Dani Martín tras el partido, autocrítico con su inicio de campaña pero también consciente de su evolución y mejoría en este tramo final de temporada, agradecido por la confianza depositada en él por Guede: "He cambiado muchas cosas, sobre todo dentro de mí, psicológicamente, y creo que eso es lo que me está dando el plus de confianza y sobre todo de regularidad que necesitaba desde el inicio de temporada. Soy el mismo. Está claro que unas veces se paran y otras no se puede hacer nada. Me siento con mucha confianza, el míster me la está dando. Espero que el equipo lo note y sobre todo la afición".

Ha sido posiblemente uno de los futbolistas más criticados de la plantilla este curso, alguna mala actuación costó puntos al equipo, aunque es incuestionable que otras permitió precisamente la contrario. Es el castigo del portero, se hace notar más cuando encaja que cuando para. El asturiano alabó el trabajo defensivo colectivo ante el Tenerife: "Llevamos ya dos partidos con portería a cero y la verdad que es muy importante para la defensa y la confianza. A partir de la portería a cero crecemos mucho el equipo, tiene mucha confianza y al final llevarnos los tres puntos de aquí, en un campo muy complicado y en un partido muy difícil, pues nos da un subidón que lo tenemos que mantener la semana que viene".

El Burgos, próximo rival de los blanquiazules, puede ser el partido en el que se garantice la permanencia blanquiazul la próxima jornada: "Tenemos otro partido muy difícil la semana que viene, tenemos que sacarlo como sea. A partir de ahí si conseguimos sumar el objetivo lo tenemos muy cerca. Vamos a ir a por los tres puntos a muerte y a ver si lo podemos conseguir y dar por fin por cerrada la temporada".