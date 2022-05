Febas lo tiene claro: "Me gustaría seguir en el Málaga CF, aquí he vuelto a ser feliz"

Aleix Febas ha vuelto a ser feliz en el Málaga CF. Lo dice él mismo. El centrocampista, tras varios años grises en el Mallorca apenado por la falta de minutos, ha encontrado en la Costa del Sol un lugar donde sacar a relucir su fútbol. Quiere quedarse, aunque reconoce que no sabe qué pasar con su futuro. El club guarda una opción de compra al término de su cesión. En el Mallorca le restaría otro año de contrato.

"Me gustaría seguir aquí, he vuelto a ser feliz. No sólo depende de mí, depende del Málaga y del Mallorca. Creo que no ha llegado el momento de hablar de eso, hay un objetivo mayor que es la permanencia, si este fin de semana la conseguimos podríamos hablar más seriamente de esta posibilidad", decía Febas en una entrevista en Área Malaguista de 101tv, donde recuerda ese 50% de una futura venta que posee aún el Real Madrid: "El Mallorca hará lo que crea más oportuno y el Real Madrid no creo que ponga muchas pegas en lo que pase. Soy un chico muy hermético, me gusta refugiarme en los míos. Sí he tenido más gente que me ha hablado pero me queda un año de contrato con el Mallorca, les debo respeto, y no pienso más allá. Tenemos un objetivo importante con el Málaga. El Mallorca también se juega la permanencia. Queda mucho por decidir".

"La felicidad está por encima del dinero. Eso es evidente. Por lo menos en mi casa. Eso no creo sea un problema para seguir en el Málaga. Yo estoy muy contento aquí, feliz, mi pareja también y mi familia también. Y es lo más importante para mí", decía posteriormente, dejando muy abierta la puerta a su continuidad aunque dando prioridad a la permanencia: "Creo que he caído de pie, la gente se ha volcado conmigo. Lo necesitaba. No sé lo que va a pasar. Estoy pensando en el partido del Burgos".

El catalán deja atrás un etapa en Mallorca que no funcionó, y de la que confiaba en dejar atrás: "Venía con la intención de tener muchos minutos. Venía de dos años duros en el Mallorca, que no estaba a gusto. A nivel futbolístico no estaba teniendo minutos. Lo que buscaba lo he encontrado aquí. Dentro de lo que sufrimos a nivel colectivo, he vuelto a competir, a tener continuidad, a volver a disfrutar jugando al fútbol. Era importante para mí. Sí me lo esperaba porque confiaba en mí y en lo que podía dar. He tenido la suerte de que el grupo me ha acogido bien, llegando en el mercado de enero que no te da tiempo a nada. Eso es fundamental".

El papel de Guede

Febas habla muy bien de la figura de Pablo Guede y de su papel e importancia en este tramo final de la temporada: "Guede es un entrenador que mira mucho al rival, que juega a lo que él cree pero sabiendo a qué rival se enfrenta y cómo le puede hacer daño. Hemos jugado con muchos sistemas y todos nos hemos adaptado bien, cogiendo su idea".

"Guede es un entrenador muy meticuloso en el trabajo, con mucho carácter, muy intenso, argentino, con esa raza que al equipo le ha venido muy bien. Necesitábamos ese empujón. Él tiene mucho carácter, transparente", definía el centrocampista al argentino, del que destacaba especialmente un aspecto: "Lo que más me ha gustado es que se fija también en la persona, no sólo en el futbolista. Eso es importante y no todos lo hacen. Habla bastante individualmente con todos los jugadores, nos pregunta cómo estamos y nos pide la opinión. Eso es bueno. Se preocupa por ti, es muy importante. Creo que son cosas muy importantes".

Sobre el triunfo ante el Tenerife, Febas apunta a la gestión previa del partido: "Durante la semana el míster nos insistió en que era posible ganar, que era un partido ganable, que confiáramos en nosotros y en que no hubiese miedo. El planteamiento fue muy bien y el equipo entendió muy bien lo que el míster quiso a nivel táctico, lo ejecutamos a la perfección. Les contrarrestamos bien. Ellos son un buen equipo y tuvo una o dos en las que Dani estuvo muy bien y nos salvó".

"Durante la semana a Guede le gusta entrenar más o menos lo que va a ejecutar en el partido. Ya vimos por donde iban a ir los tiros. El sistema y el tipo de jugador que utilizará. El plan de partido salió a la perfección", concluye.