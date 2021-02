El Málaga CF oficializó la llegada de dos nuevas futbolistas a la disciplina del primer equipo femenino. La malagueña María Flores (1996), central, y la madrileña Lorena Bardera (1990), centrocampista, refuerzan al equipo de Nati Gutiérrez para este tramo final de la Reto Iberdrola que tiene por delante el equipo en el Grupo Sur A.

El Málaga recupera así a una futbolista que se formó inicialmente en las categorías inferiores del Málaga, natural de Vélez Málaga, con experiencia en Estados Unidos, el Córdoba, el Friol y que llega procedente del Almería. Flores firma por una temporada, hasta 2021, y engrosa la terna de candidatas para la zaga blanquiazul.

La llegada de Bardera supone un extra de experiencia para el equipo de Nati Gutiérrez. La centrocampista, de 31 años, llega procedente del CD Samper y al igual que María firma por una temporada. Tiene experiencia en el Rayo Vallecano y ya la temporada pasada tuvo un amago de firmar por el Málaga, con el que llegó a entrenar.

"Tenía muchas ganas de estar en casa, en este proyecto, y estoy muy ilusionada. Mi sueño es volver con el Málaga a Primera y seguir creciendo como jugadora", decía tras firmar su contrato la malagueña María Flores. Por otro lado, Lorena Bardera cuenta así como se gestó su fichaje: "Me vine a vivir aquí hace un año, he seguido la trayectoria del Málaga y tenía muchas ganas de volver a sentirme futbolista. Me ha dado vida poder volver aquí. Voy a dar mi cien por cien para aumentar el nivel".