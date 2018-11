El Málaga Femenino recibe al Sevilla para curar heridas (16:00)

La vida sigue para el Málaga Femenino tras el encuentro de la última jornada ante el Levante. El cuadro que dirige Antonio Contreras tiene poco tiempo, quizás eso es mejor, para pensar en el 7-0 y ya tiene toda su atención en el partido ante el Sevilla (16:00, Campo de la Federación).

Tras el parón de selecciones el conjunto malaguista no tiene respiro y afronta el segundo encuentro en cuatro días. El rival, el Sevilla, no atraviesa por el mejor momento y se encuentra coqueteando con la zona de descenso. “Sabemos la rivalidad que hay con el Sevilla, un derbi siempre es un partido especial. El Sevilla viene en un momento malo, nosotras venimos de perder, pero la confianza es alta y lo vamos a demostrar el miércoles con un resultado positivo”, confesó Adriana Martín sobre el encuentro ante el cuadro hispalense.

El Málaga Femenino es duodécimo en la clasificación, con 10 puntos en 9 partidos. Todo ello teniendo en cuenta el difícil arranque de las malaguistas, que vieron como no llegaba el triunfo ni el gol hasta la jornada cinco de la Liga Iberdrola. La mala situación del Sevilla se presenta como un arma de doble filo, puesto que las malaguistas necesitan los tres puntos para no comenzar a sufrir y las sevillistas podrían salir del descenso con los tres puntos. Todo ello en un partido en el que pese a la hora, el Málaga estará arropado por una afición que no deja de crecer cada jornada. El apoyo de la afición va a ser muy importante, sabemos que es una hora complicada, pero nos han hecho saber que van a estar ahí”, relató la capitana malaguista.

El calendario no ha sido benévolo con las malaguistas, puesto que de aquí a final de temporada se enfrentan al Sevilla, el Rayo Vallecano, el Athletic Club, el Sporting Huelva, el Albacete y el Barcelona, conjunto con el que cerrarán la primera vuelta y el año 2018. El equipo es consciente, pese a la dura derrota, que equipos forman parte de su liga y son los encuentros en los que el triunfo no se puede escapar. “Sabemos que equipos son de nuestra liga, que son partidos como el del Sevilla y en casa tenemos que ganar sí o sí”, finalizó Adriana Martín. La vida sigue para el Málaga y ahora le toca curar las heridas.