El Málaga hizo oficial este mediodía la desvinculación de Lorenzo González y su vuelta a al país que le vio crecer futbolísticamente y donde es internacional, Suiza. Allí firma por el St. Gallen, tercer clasificado de la Superliga suiza. El jugador deja así una de los 18 fichas profesionales que poseía el club y que podrá ocupar con un jugador que acepte ese mínimo salarial que estable la competición –unos 40.000 euros por media temporada–.

El canario, que llegó desde el Manchester City el último día del mercado veraniego, apenas ha contado con minutos en este primer tramo de la temporada. Ni con Víctor Sánchez del Amo ni ahora con Sergio Pellicer ha sido protagonista pese a los problemas ofensivos que ha tenido el equipo de cara a puerta. El delantero se vistió de corto solo en seis ocasiones sumando un total de 123 minutos.

La despedida de Lorenzo

El futbolista se despidió en el entrenamiento de ayer de sus compañeros y hoy estuvo ya ausente en la sesión. Lorenzo se despidió de afición, compañeros y club a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

"Finaliza mi etapa en Málaga y no podía irme sin agradecer todo el apoyo que he recibido en estos últimos meses. Mi deseo siempre fue triunfar como malaguista, desde el primer día que vestí estos colores me sentí respaldado por la afición y por ello puedo afirmar que sois, sin duda, el mayor activo de este club", escribía el canario, agradeciendo el cariño de la afición: "Me marcho orgulloso de haber pertenecido a esta entidad y os deseo muchísima suerte para el resto de la temporada".

"Espero que regreséis a Primera División en un futuro próximo, es donde debéis estar. Gracias por todo", sentenciaba el joven.