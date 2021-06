La situación de Yanis Rahmani es uno de los focos a los que está muy atento el Málaga CF. Sin lugar a dudas, el francoargelino está entre los malaguistas que mejor año completó esta pasada temporada. Su aportación, con cinco goles y cinco asistencias, le colocó como un futbolista determinante. No solo porque se logró materializar, sino también por lo que produce en el campo, los intangibles.

Era y es de esperar que el Málaga siga interesado en él, en su futuro y en esa vaga posibilidad de verle otro año más con la blanquiazul en La Rosaleda. Ganas no faltan, desde luego. El extremo ya ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría seguir en el Málaga y que a sus 26 años, le "gustaría tener estabilidad en un sitio".

Esa puerta, la más inmediata para ello, se cerró el mes de mayo cuando vencía el plazo límite para darle validez a la opción de compra que incluía la cesión del Almería. En términos económicos era prácticamente prohibitiva para el Málaga, cifrada en un millón de euros –precisamente su tasación actual en el mercado según Transfermarkt, la cuál ha doblado esta temporada tras su gran curso– y con la intervención del administrador judicial, que ya la calificó como "99,9% imposible" su compra.

Pero Yanis Rahmani vuelve este verano a la disciplina del Almería, que estará otro año más en la Liga SmartBank tras caer en los play off ante el Girona. Al jugador le resta aún otro año más de contrato con el club rojiblanco, que volverá a tener durante la pretemporada un alto excedente de jugadores tras las numerosas cesiones que regresan a la disciplina. Un total de 13 futbolistas a los que se volverá una vez más a buscar una salida.

Curiosamente el caso de Yanis es uno de los pocos que se ha revalorizado durante su año de préstamo. Con un único año de contrato, en enero será libre de negociar su próximo destino y al Almería le surge la posibilidad de hacer caja con él. Sus números con el Málaga le han colocado en el mercado y ofertas no faltarán por el francoargelino.

En esa tesitura, el Málaga está en un peldaño inferior en lo económico ante cualquier disputa que se pueda dar por el jugador. A su favor si corre la predisposición del Yanis a continuar en el club si las piezas encajan. Antes de que cerrara la temporada, sus agentes ya desfilaron por las oficinas de La Rosaleda para conocer de primera mano un boceto de lo que podría ser la próxima temporada en el club y cómo encajaría Rahmani en él.

Y es que Málaga y el Málaga han calado al extremo, que en una entrevista con Málaga Hoy ya dejó la puerta abierta a futuras negociaciones: "Si no pueden ejercerla, pues no sólo pasa por esta opción, en el fútbol pueden pasar muchas cosas. No creo que sea la única opción para jugar aquí. Es la más segura, pero puede haber más opciones". Además, en su despedida, Yanis ya manifestó que espera que "algún día" pueda tener la "suerte" de vivir La Rosaleda llena de gente con la blanquiazul, su "espina clavada".