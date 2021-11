Un mes de enero movidito

Que Manolo Gaspar esté siendo avistado cada fin de semana en varios estadios de LaLiga SmartBank y Primera RFEF no es ajeno a la necesidad del club de acudir al próximo mercado invernal. A partir del 1 de enero se abrirá la veda para que los clubes perfilen sus plantillas tras los primeros meses de competición, en busca de un último matiz o de una revolución tras un mal inicio. El Málaga CF se mueve entre ambos escenarios, aunque más próximo al primero.

La séptima posición del equipo tras las primeras 18 jornadas hubieran sido firmadas por Manolo Gaspar y José Alberto López antes de comenzar la competición, con la plantilla medianamente configurada. Hubo cierta satisfacción con cómo quedó confeccionado el vestuario cuando se echó el cierre, con las posibilidades que tenía el equipo y su versatilidad. Pero el transcurrir de las jornadas y los meses ha ido colocando al equipo en un punto complejo, de difícil lectura por su doble cara como local y visitante y con una clara cruz en el apartado de las lesiones, con piezas vertebrales como Luis Muñoz rotas.

A expensas de posibles salidas que cambien el guión, las dos posiciones que desde el club se consideran prioritarias en este próximo mercado invernal son el centro del campo y la delantera. El doble pivote inamovible de José Alberto no ha parado de sufrir golpes durante este inicio de temporada. La baja de Luis Muñoz fue la primera bofetada, la más dolorosa. La de Ramón ha sido intermitente, ausente en el inicio y en el tramo actual. Jozabed también ha caído un par de veces. Con Escassi la sensación es que no pasa por su mejor momento y la irrupción y crecimiento de Genaro no parece suficiente. A Ismael Gutiérrez no se le intuye como salvador.

La delantera ocupa otro lugar destacado en los objetivos de mercado. El gol sigue siendo una asignatura pendiente del equipo, la falta de puntería e instinto en el área está pasando factura. Solo suman 17 goles y ningún jugador ha emergido como referencia indiscutible, solo Brandon y Paulino suman tres dianas. Las lesiones han mermado la figura de Sekou, fichado como estrella pero que aún no ha logrado cumplir con ese rol. La lesión de Chavarría tampoco ayuda. Roberto, pese a sus buenos minutos en su estreno en la categoría, no deja de tener tan solo 19 años.

Tanto un delantero como un mediocentro son los objetivos de un Manolo Gaspar que sigue peinando todo el mercado y las opciones blanquiazul de cara a este mes de enero, donde volverá a escuchar las necesidad y prioridades de un José Alberto que no da con la tecla de la regularidad.