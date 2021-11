Iván Calero: "Fue un momento muy bonito, era mi primera vez con público en La Rosaleda"

Iván Calero volvió a sentirse futbolista el pasado fin de semana. Su nombre volvía a estar en el once inicial del Málaga CF casi un año después de la última. Ha sido una lesión de rodilla larga, difícil, pero que ha logrado domar para volver a aportar sobre el césped, de "ayudar desde dentro" como él mismo decía en sala de prensa.

"Estoy muy contento de poder volver. Ha pasado prácticamente un año. Es un tiempo que un jugador no quiere estar fuera. Volver y hacerlo con La Rosaleda con público, que era mi primera vez, son sensaciones que voy a recordar durante mucho tiempo, son muy bonitas", explicaba el lateral diestro: "Al final es un momento muy bonito, no tenía noción de que hubieran sido tantos días. Prácticamente un año, muy contento de poder volver y ayudar desde dentro. Tuve la mala suerte, ha pasado mucho tiempo, muchas cosas, pero lo mejor fue volver con buenas sensaciones".

Sobre cómo se sintió al saltar al césped, Calero reconoció ese cosquilleo de las primeras veces: "Al principio cuando sabes que estás en el once te entra ese nerviosismo. Otra vez aquí, otra vez me toca saltar al ruedo, dar mi mejor versión y eso es para lo que trabajamos. Para ayudar y sumar. Fue una noticia fantástica. Luego van sucediendo cosas, se dio de una forma que me sentí cómodo, competimos bien y fue un partido complicado en el que logramos sacar los tres puntos".

"Yo les animo a que vengan a disfrutar a seguir compitiendo, que vengan a sufrir, porque a veces les toca. Que vengan a animar a dejarse la voz. Nos encontramos muy cómodos. Que se animen de verdad porque es muy positivo. El otro día se notó muchísimo. Hace que el rival se haga pequeño de alguna forma. Al equipo le da ese plus", decía el madrileño sobre el claro efecto de la afición en La Rosaleda: "Sumando en casa donde estamos fuertes. Respaldados por la afición que está dependiendo de manera espectacular. Nos lleva en volandas. Esos minutos finales, nos apretó el Tenerife y ellos apretaron. Eso se vive y se agradecen, ellos suman".

Calero fue uno de los tocados este miércoles en el entrenamiento aunque apuntó a que no es nada grave: "Estoy bien, es sólo un golpe". Ante Las Palmas ya estará disponible Víctor Gómez, su competencia en el lateral diestro, así lo valora: "Al final es lo mejor para el club. Cuando tienes un jugador que compite, el que compite menos tiene que apretar. El propio jugador tiene que apretar porque sabe que por su puesto se compite. Es lo mejor que puede haber en el club".

"Recibí muchos mensajes positivos, obviamente un tipo que lleva 11 meses sin jugar siempre hay dudas. Hasta en ti mismo hay un momento que puedes dudar. Te das cuenta que el único que sabía como estaba era yo. No todo el mundo hubiera adivinado que hubiera llegado de esa forma", cerraba sobre su vuelta y trataba la situación de Chavarría: "Al final es mucho tiempo fuera, una lesión de rodilla puede tener recaídas o de otros temas, musculares... Cada uno intenta dar lo mejor de sí mismo. Uno tampoco puedo decirle nada. Él ha trabajado como un bestia estos meses".

Calero también dejó su apunte sobre el rival de este sábado: "Las Palmas tiene jugadores muy determinantes, tiene jugadores que en cualquier momento le puede dar la vuelta al partido. Están compitiendo en todos los campos. Aunque venga perdiendo nos va a poner las cosas difíciles".

"El equipo está compitiendo en casa, haciéndose fuerte, es lo que te da estar en una posición tranquila. Fuera de casa parece que estamos teniendo otra versión. Podemos mejorar, va a mejorar, es cuestión de tiempo que ganemos fuera. Obviamente podemos más. El equipo cada semana trabaja para llevarse la victoria", zanjaba el malaguista.