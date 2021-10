El "mazazo" de José Alberto tras la lesión de Luis Muñoz

La lesión de Luis Muñoz es un jarro de agua muy fría, prácticamente congelada, para los intereses del Málaga CF. El propio José Alberto López la trató como un "mazazo" en sala de prensa en su comparecencia previa al envite ante el Fuenlabrada, donde reconocía que aún estaba en "el proceso de asimilar lo que ha ocurrido" tras perder al que considera uno de los "baluarte" del equipo, capitán y sostén del centro del campo y estilo blanquiazul.

"Lo peor es para Luis Muñoz, que sufre los daños y ve paralizada su progresión y trayectoria. Para el equipo es una muy mala noticia. Es un jugador importante para el grupo, por liderazgo y forma de jugar", decía el entrenador blanquiazul sobre el tema, y apuntaba que ya ve a Luis con ganas de volver tras el duro palo del jueves: "Nuestro trabajo está en buscar soluciones para la plantilla. No es una buena noticia. Ayer estaba fastidiado, hundido, hoy le he visto como es él. Fuerte, con ganas de operarse, empezar la cuenta atrás".

Luis era uno de los jugadores sobre los que está cimentado el actual proyecto del Málaga que erigieron este verano Manolo Gaspar y él codo a codo, su baja obliga a recomponer todo. José Alberto reconoce que han planteado la posibilidad de reforzarse en la posición ahora pero que no hay nada interesante libre en el mercado: "Siempre que formas un nuevo proyecto te centras en los que son jugadores importantes para rodear el proyecto. Luis es uno de ellos. Hay que recomponer todo, la idea, pero hemos formado una buena plantilla para competir. Manolo me ha comentado que ha mirado la posibilidad de incorporar a un jugador, pero lo que hay no mejora lo que tenemos. Tenemos tres meses para competir, para ver el nivel real. Hay gente en el equipo para dar rendimiento. Es una mala noticia entrar por una lesión pero va a dar pie a que gente que no ha sido importante, que muestre ese nivel que tiene".

El varapalo es importante y José Alberto reconoce no tener claro aún cómo recompondrá su once, pero ya sí se muestra abierto a alterar su hasta ahora inamovible 4-4-2: "No nos aferramos a ningún sistema. Los sistemas lo hacen bueno los jugadores es un dicho muy común. Tenemos que buscar la solución y las estructuras para que los jugadores se sientan cómodos. Creo que tenemos jugadores para jugar 4-4-2 o cualquier otro sistema. Normalmente lo suelo tener claro, después del mazazo de ayer, ahora mismo estoy en el proceso de asimilar lo que ha ocurrido y buscar soluciones. Después del entrenamiento ya decidiré cuál es el mejor once del partido del Fuenlabrada. A nivel personal me afecta".

"Creemos mucho en la plantilla que hemos diseñado en la que tenemos, independiente del momento. Es un momento en el que puede haber dudas fuera, dentro ninguna. Tenemos una buena plantilla, buenos jugadores para sustituir a todo el mundo. Luis es uno de los jugadores, baluarte, por lo que da en el día a día", zanjaba el entrenador del Málaga.