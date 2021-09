El Fuenlabrada llega con dos bajas seguras a La Rosaleda

El Fuenlabrada llegará este domingo a La Rosaleda con dos bajas aseguradas. El club madrileño confirmó que Rubén Pulido y Cheick Timité han sido sometidos a diversas pruebas médicas y se les ha detectado una "rotura miofibrilar semitendinoso del muslo derecho" al primero y "osteopatía de pubis" al segundo. Ninguno llega.

Pulido es la pérdida más dolorosa para Oltra, que no podrá contar con uno de sus centrales titulares. El veterano Juanma, de 38 años, apunta a titular junto a Diéguez. Tampoco llegan el italiano Gozzi, titular en las primeras jornadas, ni el veterano Jano.

Por otro lado, Álex Mula ya está recuperado de la lesión que le ha mantenido apartado varias semanas tras un buen inicio de competición. El ex del Málaga CF ya fue convocado en la anterior jornada ante el Cartagena pero no llegó a tener minutos. Ante su ex equipo, en un partido especial, podría reaparecer.

El Fuenla llega como noveno clasificado a esta octava jornada tras dos victorias, cuatro empates y una única victoria que dan una muestra del rigor defensivo del equipo de Oltra. Solo han encajado dos tantos en estos primeros siete partidos.