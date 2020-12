Ramón Calderón es una voz autorizada en el entorno catarí. El abogado palentino representa los intereses de la familia real de Catar, como se puede comprobar estos días con los avances con respecto al proyecto de construcción del hotel de 150 metros de altura en el puerto de Málaga.

Calderón es concretamente representante en España del inversor catarí Al Alfia, fondo que apostará 200 millones de euros en el proyecto presentado este mismo viernes junto al alcalde de la ciudad Francisco de la Torre. En declaraciones para Cope Málaga, el abogado volvió a hablar sobre las relaciones con el jeque Al-Thani, ahora aportado de la dirección del Málaga CF.

Hace ya un año, en diciembre de 2019, Calderón llegó a reunirse con Richard Shaheen –al que tilda de "soberbio"– en La Rosaleda para "asesorar" como representante de la familia real catarí, al por aquel entonces director general de la entidad y al propio jeque. Sobre aquello y su irrupción en la escena malagueña cuenta ahora más detalles el abogada palentino: "El Estado de Catar sabía que aquí había un problema con un ciudadano catarí y eso no gustaba en el Emirato".

Calderón cuenta que intentó que Al-Thani se desvincular de una u otra manera del Málaga pero fue "imposible", relata: "Se ha hecho todo lo humanamente posible para que se resolviera y no hemos podido conseguirlo. Lo que se quiso es hacer una operación para terminar con esta situación".

"Me dijo que España no es un Estado de derecho. No permitieron ningún acercamiento, lo intentamos no solo nosotros sino otra mucha gente y no lo hemos logrado. Pero creo que el final tiene que estar muy cercano", concluye el abogado sobre aquella reunión con Shaheen y su intento por mediar en la situación de bloqueo que vivía el club hace un año.

A día de hoy, con su prisma meramente futbolística y sabedor en cierta manera de los problemas que tenía el Málaga, Calderón alaba lo logrado por el administrador judicial José María Muñoz y el director deportivo Manolo Gaspar: "Es un milagro deportivamente hablando".

"Con muy pocos medios está consiguiendo colocarse en una posición que nadie auguraba. Ojalá recupere la estabilidad. Esta ciudad se merece un equipo en Primera y no tengo duda de que sucederá tarde o temprano", sentencia positivamente el abogado ligado a Catar.