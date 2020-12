Sergio Pellicer tiene su propio abecedario desde que llegó al Málaga, sobre todo desde que tomó las riendas del primer equipo el pasado mes de enero. Pronto se cumplirá un año desde que dirigió su primer entrenamiento y poco después desde que dirigiera su primer partido oficial. En todo este tiempo no ha cambiado ni un ápice su discurso.

Si atiendes a su abecedario, en la a encuentras palabras como la autocrítica; por la c, la cantera; por la hache, el hambre o la humildad; o en la t, el trabajo. Son algunos de los términos que más emplea en cada speech y rara vez se desmarca de ellas. En la noche del jueves, intervino en los micrófonos de El Pelotazo de Canal Sur donde repasó la actualidad del equipo antes de medirse al Almería.

"Aún queda mucho. Quién nos lo iba a decir. Si hubiéramos logrado la victoria la semana pasada estaríamos en números de play off. No nos lo imaginábamos. Todos los problemas que hemos tenido y los pocos recursos que tenemos ahora. A los problemas, soluciones", mencionaba Pellicer cuestionado por los 25 puntos que atesora el Málaga: "Es difícil gestionar ciertas cosas cuando tienes pocos recursos, el tema de la motivación... No hay que buscar excusas, siempre mandamos el mensaje de competir. También aprovechamos la cantera. Aprovechamos ese hambre, juventud y esa pasión. Esta categoría es una trituradora. Hay que estar en estado de alerta, trabajo y trabajo y muchísima humildad. Sabemos de dónde venimos y a dónde queremos ir".

"Desde el primer día que llegamos, hace casi 11 meses, como estaba el club, que se hablaba más de lo externo. Nosotros nos focalizamos en la mente de los jugadores, que estén preparados para los entrenos y los partidos. No buscar ningún tipo de excusas. Somos autocríticos", recordaba y enfatizaba el castellonense, conocedor de "la historia del Málaga. Hace nada estaba en Champions y en Primera, ahora nos toca vivir en el otro lado. Estamos sentando las bases para en un futuro no muy lejano mirar cotas mayores. Autocríticas y ser ambiciosos. Queremos aprender y seguir progresando".

También puso el foco en los resultados como local y visitante, algo a lo que quitó hierro: "Ahora no hay tanta diferencia jugando fuera o dentro". Aunque recordaba que son de los más perjudicados sin público: "La Rosaleda con la grada gana puntos. Pero no nos podemos quedar con eso. Es un grupo nuevo. Para muchos de ellos es novedoso. Nos está lastrando la ansiedad de ganar los partidos. Tenemos que mantener el equilibrio durante los 90 minutos".