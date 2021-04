Josua Mejías sufre una lesión en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo tal y como informó el Málaga CF este jueves tras los últimos exámenes médicos. El club no le descarta completamente para el partido de este domingo en el Anxo Carro ante el Lugo y determina su disponibilidad según su evolución estos días.

De hecho existía cierto optimismo con él tras el partido ante el Almería. Fue el propio Pellicer el que destacó que se podía tratar de "un golpe", pero pedía precaución con él. El venezolano había pasado a ser indiscutible en la zaga blanquiazul tras el cambio de sistema y el paso al frente de Escassi como pivote.

Mejías fue suplente tanto ante el Alcorcón como el Zaragoza en las jornadas 23 y 24 de la Liga SmartBank. Desde entonces, a raíz del partido ante el Sporting, el vinotinto entró como titular en el once junto a Juande y no salió. Llevaba ocho partidos consecutivos como titular y su nivel ha ido creciendo y asentándose gracias a su notable físico y a una salida de balón que sabido explotar el equipo.

Su baja es sensible para Pellicer, sobre todo porque Lombán, aunque jugó los últimos minutos ante el Almería, aún no está al cien por cien tras superar el coronavirus. Pellicer deberá determinará cuál es la opción más acertada para la visita a tierras gallegas. Quizá Lombán no está aún preparado para jugar 90 minutos y las preferencias con Escassi y Luis Muñoz son el centro del campo. Los canteranos Quintana y Andrés Caro son otros centrales habituales en los entrenamientos que podría suceder a Mejías.