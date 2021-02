Keidi Bare hizo las maletas rumbo a Barcelona este verano. Hubo mucha incertidumbre con su marcha al Espanyol debido a su demora y los problemas salariales de los pericos, pero acabó consumando y ya parece asentado a las órdenes de un Vicente Moreno que da valor a su físico y entrega concediéndole la titularidad cada jornada. Es fijo en el once desde el pasado 2 de diciembre.

El ex malaguista concedió una entrevista en As donde relata que sigue latiendo en su corazón ese sentir blanquiazul: "He visto casi todos sus partidos. Después de vivir allí dos años y de estar cerca del club, sé cómo trabajan, qué dificultades han tenido y sé que salen a tope, que son gente de allí, de la cantera y que hacen todo lo posible para devolver al Málaga donde se merece, que es en Primera".

Entre otras cosas, cuenta por qué se decantó por la opción perica y no azulona, la del Getafe, que llegó a poner mucho dinero por él para llevarlo a Primera: "Eso es verdad, pero desde el principio tuve muy claro que quería venir al Espanyol. Me sentía muy a gusto conmigo mismo y la confianza que me transmitió el club me impresionó. Hicieron lo imposible. Tomé un riesgo y salió bien. Hay que tomarlos, si no lo haces no vales para nada".

Los riesgos fueron similares a los que sufrió el Málaga con hombres de la casa como Mula o Iván, Keidi Bare tardó en ser inscrito por el Espanyol tras anunciarse su fichaje. Debutó ante el Sabadell, rival de nuevo este domingo para los pericos: "Allí justo supe que me iban a poder inscribir para jugar con el Espanyol tras unos días de intriga por el límite salarial, aunque yo confiaba. Y ganamos, como tenemos que hacerlo ahora para hacer bueno el triunfo tan necesario contra el Mallorca".

El albanés rompe también el melón sobre su dura sanción en 2018 con el Atlético de Madrid, de 12 partidos y que terminó de cumplir ya en el Málaga con el filial: "Nunca he hablado de ese tema y tenía ganas de hacerlo, porque el futbolista siempre queda como el malo de la película. Yo no dije las palabras que se escribieron, por eso aún me enfadé más y me subieron la sanción hasta 12 partidos. Pero las cosas pasan, no tengo nada contra nadie y debo aprender de mis errores".