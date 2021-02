“Es un tema mental y de un poco de suerte”

Los errores puntuales, la falta de concentración, las jugadas laterales que acaban en desastre. El Málaga hace muchas cosas bien y acaba condenándose en las áreas. Es el guión en más de una derrota de los blanquiazules que después de la derrota en Gijón quieren desterrar sus malas costumbres de los envites en La Rosaleda. El equipo de Pellicer necesita crecer y hacerlo a partir de no encajar goles es la mejor opción.

“Hay que controlar las áreas. Manejar los momentos de centros laterales, las llegadas, saber despejar a tiempo. En el área rival, hay que manejar los tiempos, tomar decisiones. Nos falta contundencia en las áreas en ataque y en defensa. En el desarrollo del partido, en las situaciones que no son de área estamos haciendo un muy buen trabajo”, explicaba en los micrófonos de la COPE Málaga el central de la cantera Juande.

Pero el próximo partido supone la visita del Rayo Vallecano en un momento en el que los malacitanos están de capa caída en casa, entre los que menos suman como locales en la categoría: “Es un tema mental y poco de la suerte que no nos acompaña. Hemos jugado muy buenos partidos en la Rosaleda y en pequeñas acciones se han decidido partidos en los que llevábamos la iniciativa y teníamos ocasiones. Nosotros no las aprovechamos y ellos nos las metían. Ahí está la diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo: aprovechar las ocasiones. En el trabajo se ve cómo salimos en los partidos y tenemos ocasiones. A ver si el factor suerte nos acompaña”.

Para Juande, el cambio de formación no es un problema para la zaga, más bien al contrario: “Depende del partido y del rival. Cuando jugamos con cinco tengo que saltar más cuando el contrario sube; con cuatro, más juntos no puede haber tantos espacios. No sabría decir, cada partido es un mundo y cada rival juega de manera distinta y el mister trata de adaptarse. Es bueno tener variedad, los rivales muchas veces no saben cómo vamos a salir. Cuanta más variedad, mejor. Intentamos entrenar cualquier formación”.

Optimista, el cordobés quiso ver la parte buena del equipo en las últimas fechas y señaló aspectos que marcarán la diferencia: “El nivel competitivo del equipo es muy alto, lo hemos demostrado. Es un equipo técnicamente muy bueno, generoso en el esfuerzo. Si jugamos como contra el Sporting los resultados irán llegando. Esperemos conseguir el objetivo lo antes posible y sumar más puntos de los necesarios para estar más relajados y sin esa presión”.