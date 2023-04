Lugo - Málaga CF: Lista de convocados de Sergio Pellicer

El Málaga CF ofreció la lista de desplazados a Lugo para el capital partido que el equipo blanquiazul jugará este domingo en el Anxo Carro (14:00 horas). Lo capital del duelo y las combinaciones aéreas propiciaron que el desplazamiento fuera este viernes y que se duerman dos noches en tierras gallegas. Son 24 jugadores los que desplaza el Málaga hasta la capital lucense.

Como ya comunicó Sergio Pellicer en la rueda de prensa, están las bajas de Luis Muñoz, con una sobrecarga en el cuádriceps con la que había riesgo de rotura, y Lago Junior, que pasa un proceso vírico y que también llegaba justo del problema de aductor que se produjo en Villarreal dos semanas atrás. También está sancionado con un partido Manolo Reina. Ello lleva al técnico a convocar a Carlos López, meta del filial que no estará en el trascendente encuentro del Malagueño para entrar en la fase de ascenso, y también al juvenil Rafa Martínez. "Carlos López va a venir, para mí es un jugador más de la plantilla, estoy muy contento con su rendimiento, su día a día. El filial se juega mucho, pero también hay que premiar el esfuerzo. En el escalafón yo lo contemplo como portero del primer equipo aunque tenga ficha de filial. Yo tengo a Rubén, Manolo y Carlos como porteros", explicaba el entrenador malaguista.

Igualmente, avisaba de los motivos de Luis Muñoz. "Tenemos la baja de Lago y a última hora la de Luis Muñoz, que tiene una sobrecarga en el cuádriceps. Él quería arriesgar y quería estar, pero no nos podemos permitir perderlo en este momento, nos lo apartaría de los últimos cinco partidos. Tenemos que recuperar, valorar el entrenamiento invisible. Cada partido nos lleva a un nivel emocional brutal. Tenemos que sacar el mejor jugo. Como varios que están cargados, Luis quería estar, pero los servicios médicos han pensado que era lo mejor no asumir riesgos".

Porteros

Rubén Yáñez, Carlos López y Rafa Martínez

Defensas

Javi Jiménez, Bustinza, Juande, Delmás, Esteban Burgos, Ramalho, Escassi y Cristian

Centrocampistas

Ramón, Febas, Alex Gallar, Genaro, N'Diaye, Jozabed, Fran Villalba, Appiah

Delanteros

Fran Sol, Chavarría, Rubén Castro, Álex Calvo y Loren.