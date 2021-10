Manolo Gaspar, la situación de la La Academia y el papel de Duda

Fornals, En-Nesyri, Ontiveros, Álex Mula, Luis Muñoz, Iván Rodríguez, Keidi Bare, Jack Harper, Hicham, Antoñín, Ismael Casas, Juande, Ramón, Kevin y Roberto. La lista es amplia y alguno se escapa. No son pocos los canteranos que en los últimos años el Málaga ha logrado sacar de su prolífica cantera. La Academia es un vivero del que no para de brotar un buen producto pese a que los nombres dictados correspondan en algunos casos a épocas cercanas pero muy diferentes en la entidad.

"La Academia lógicamente se ha debilitado mucho por todos los recortes que hemos tenido que hacer. Somos un gran nido de jugadores donde viene todo el mundo, pero no podemos hacer otra cosa. No soy un gran experto, pero al final el fútbol de cantera va por generaciones. Vienen unas muy buenas como la del juvenil del año pasado y quizás la siguiente en lugar de siete salen tres jugadores. Y en la siguiente, ocho", analiza para este periódico Manolo Gaspar, que considera que gestionando bien los actuales recursos se pueden lograr resultados similares a los de tiempo atrás: "Pero sí que es verdad que para tener una buena cantera hay que invertir en ella. ¿Nosotros cuándo tuvimos una cantera a nivel top en jugadores y traspasos? Cuando se invertían muchos millones, pero al final la economía, bien gestionada, es la que te hace tener un nivel u otro. Al final, yo como jugador lo viví, aunque no haya mucho dinero, siempre tenemos dos o tres jugadores para subir y eso es lo bueno".

Habla de Duda y la "gran capacidad de trabajo" del portugués al frente de La Academia durante este tiempo: "Me sorprende en ocasiones, vive por y para la cantera. No para, le da muchas vueltas a las cosas. Hay un déficit importante de gente para trabajar la cantera, tiene que abarcar muchas cosas. Al final requiere de mucho tiempo y él se lo está dedicando. La comunicación y la relación conmigo es fantástica. Ya lo era de jugador y ahora más aún. Es un gran apoyo para mí".

También pone el foco en la situación del Atlético Malagueño, que vive un inicio de competición difícil en cuanto a resultados. "Lógicamente la formación es lo principal, pero cuando se llega a esas edades hay que competir para ganar", dice Manolo sobre el filial y su particular exigencia, aunque no duda en ratificar en su puesto a Funes: "Con Funes estamos encantados, pero encantados, porque su manera de trabajar es muy buena, la veo a diario". De la dinámica de resultado justifica que "ha habido partidos en los que el equipo ha merecido más" y espera que "a partir del triunfo en Marbella, donde se jugó un buen partido, cojan fuerza, motivación y sigan adelante". Lanza un apunte motivador: "José Alberto está contentísimo con los jugadores del filial que van subiendo, con la capacidad de adaptarse a las cosas y con eso nos quedamos tranquilos".