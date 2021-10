Paco Valverde: "Al-Thani está tratando el sobreseimiento de la causa con ayuda de su Gobierno"

Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), dejó algunos detalles de todo el proceso judicial en torno al Málaga CF con el jeque Al-Thani y su etapa al frente de la entidad en los micrófonos de Radio Marca Málaga. Descartó una posible vuelta del catarí al control del club y que pudiera quedar absuelto "porque existen muchas acusaciones en su contra" aunque apunta a que éste intenta que se dé un sobreseimiento de la causa.

"Parece ser que con la ayuda deliberada de su propio Gobierno están tratando de que haya un sobreseimiento de la causa", explicaba el abogado, que dice que "la ley dice que él es quien está cometiendo un fraude procesal" y que confía en la instructora de la causa: "Su señoría tiene herramientas suficientes para llevar a cabo la toma de declaración, que se emita una orden de busca y captura en el resto de estados de la Unión. Esto va a llevar un tiempo, pero tranquilizo al aficionado y que tengan por seguro que vamos a hacer todo lo posible".

Valverde pide más por parte de las instituciones, sobre todo las nacionales, en lo referente a la declaración de Al-Thani, que aún no se ha producido: "Estoy esperando una reacción del Ministerio de Justicia. Un apoyo a la instructora a través de una vía política si es necesario. Medios hay, no me vale lo que se dice de que no declara porque no puede. ¿Hay posibilidad de crear un foro multimedia en twitter pero no puede declarar? Está tratando de que haya un sobreseimiento".

"Llegará un momento en que habría que declararse el sobreseimiento provisional. No hay que archivar la causa porque estos señores no deben acceder al Málaga. Lo harían tras varios años. Desde que se dicte el sobreseimiento hasta que pase el tiempo suficiente para que prescriban. Entiendo que él no debería ser tonto, y si él cree que es inocente debería ponerse a disposición de la justicia. Es una garantía para su defensa. No se puede condenar a alguien sin haberlo oído antes. A partir de ahí se elevará el procedimiento a un juzgado de lo penal. Cuando se declare absuelto, podrá volver a la dirección. Tendríamos un tope normal en el mes de enero de 2022. Habría que acordar una prórroga para que pudieran declarar y no archivar la causa ni aplicar el sobreseimiento", explica sobre la posibilidad del sobreseimiento.

Con el caso Blue-Bay, loas a José María

Con respecto al proceso abierto también con Blue-Bay, Paco Valverde reafirma la postura de la APA en favor del trabajo que viene realizando José María Muñoz al frente del club: "En la causa penal lo que nos trasladan es algún escrito de BlueBay Management Empresarial criticando la labor del administrador judicial. Nosotros apoyamos la labor que realiza y presentamos nuestra conformidad en su día ante esta medida. Estamos al 100% conformes con lo que se está haciendo por parte de la administración judicial. Está todo tutelado por el propio juzgado. Salvo que haya alguna acción que podamos determinar que se puede perfilar, estamos a favor de que se mantenga la administración mientras todo se resuelve. Lo prefiero antes de que vuelvan los Al-Thani. El Málaga tiene que volver al lugar que le corresponde".