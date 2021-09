Manolo Gaspar, sobre el caso Ontiveros: "Soy una persona que si da su palabra, no falla"

Mucho se ha hablado estos días sobre el caso de Javi Ontiveros. El propio jugador había sido el último en tratar el tema el día de su presentación. "Al Málaga le dijimos que si llegaba algo de Primera íbamos a valorarlo", se escudaba el marbellí, que afirmaba no estar viajando cuando se desencadenó la opción del Osasuna. Hoy era el turno de Manolo Gaspar, que dio su versión de lo sucedido.

"Cada persona es de una forma. Soy una persona que si da su palabra no falla. Eso jamás", eran las primeras palabras al respecto del director deportivo blanquiazul en lo referente a la negociaciones con el extremo, ya cerrado verbalmente, con todo redactado y a falta de la firma, dejando clara su decepción ante la falta de palabra del jugador.

Gaspar aseveró que "la posición la tenemos bien cubierta", por lo que no le preocupa su llegada, aunque sí admite que personalmente se le queda una espinita: "Eran mis ganas como director deportivo de darle ese jugador a la afición. Yo le estaba esperando con los contratos en la mesa. El acuerdo con el Villarreal era total".

Además, Manolo afirmó que el Villarreal siempre mostró total predisposición a ayudarle y que con ellos estaba todo acordado. La misma noche que se desencadenó todo le llamó el presidente del Submarino: "Por la noche me llamo Fernando Roig. 'No sé qué le ha pasado al jugador por la cabeza', me dijo". El paleño desvela que "Ontiveros me pidió jugar el viernes" y que ya se le había asignado el dorsal 22: "Teníamos el contrato encima de las mesa. Le estábamos esperando para firmar. Entiendo que firme por un Primera. Si venía a un Segunda era el Málaga. Surgió y se marchó".

Gaspar reconoció que si volviera atrás lo volvería a intentar aunque no lo necesitaran: "Los que tenemos ahí están rindiendo. Tenemos variedad, tenemos número de jugadores, tenemos polivalencia..." Pero reconoce que era "un jugador que nos ilusiona a todos" y que no está defraudado: "No, ahora conozco a Javi mejor. Mientras no me defrauden los míos…".