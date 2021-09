Los nombres propios de Manolo Gaspar

Habló largo y tendido Manolo Gaspar en su comparecencia para valorar el mercado de fichajes y se detuvo en varios nombres propios de la plantilla. Más allá de Ontiveros, hay varios destacados que conviven en el lateral diestro, donde el club tiene un claro excedente de jugadores aunque concretamente se paró con Alexander González, con el que reconoce que siguen intentado una salida del club con los mercados aún activos.

"Alexander es una situación especial. Vino fuera de mercado, en condiciones muy favorables para el Málaga. Tenía que pagar el peaje de la renovación automática, pero lo volvería a hacer cien por cien", explicaba el paleño sobre el venezolano, con el que llevan tiempo trabajando para encontrar una solución: "Todos los jugadores saben cuál es su situación. Llevo trabajando mucho tiempo con él y su representante. No es nada nuevo, no tiene sitio en el equipo. Mientras esté aquí se le tratará como uno más. Trabajaremos hasta que se cierren los mercados para encontrar un acuerdo".

Otros dos casos de laterales diestros son Isma Casas y Ale Benítez que, aunque se plantearon posibles salidas en forma de cesión, ambos desearon continuar: "Para nosotros Isma es una apuesta del club. Es un jugador importante, canterano que se ha ganado el derecho de tener su ficha profesional. Mi trabajo es hacer un equipo competitivo y en base a esto se van sucediendo las cosas". Matizó Manolo que el jugador "decide, es realista y sabe que la posición está bien cubierta" pero que aún así "decide pelearla" y seguir: "Este es Ismael. Es polivalente y a lo largo del año nos va a dar buenos momentos". Además, comentó que Ale Benítez "ha pedido quedarse porque quiere jugar en el Málaga" y que el club está "para ayudarle y darle las posibilidades que tenga". "Es de valorar, ha querido estar preparado por si el míster le necesita", explicaba.

Otro caso especial es el de Sekou Gassama, muy del gusto de Gaspar, una de sus apuestas personales. El director deportivo reconoció que se pagó por él una "prima de cesión" de la que no desveló la cuantía. Cabe destacar que existe una opción de compra por el futbolista: "No iba a salir de Valladolid sin ella. Las condiciones son positivas para nosotros, teníamos margen para hacer la operación. Era un objetivo desde el minuto 1, por sus características encajan con lo que no tenemos. Y ya es uno más".

Peybernes fue otro futbolista del que destacó su predisposición al llegar a Málaga para lograr su firma: "Con él lo intenté en diciembre de la temporada pasada pero no pudimos hacerlo por problemas del límite. Este fichaje llevaba trabajado desde hace mes y medio. Sabíamos de la posibilidad, que era muy difícil, pico y pala. Había ofertas más importantes que la nuestra".

Hablando de renovaciones, también comentó que la de Juande llevaba tiempo pactada y que no corresponde a ninguna oferta de otro club por él: "Lo teníamos guardado y esperando el momento para anunciarlo. Es un jugador importante para nosotros". Además, en tono jocoso, aludió también a que Luis Muñoz "tendrá que ganarse" su renovación: "Es muy importante para el Málaga y para mí personalmente".