Sergio Pellicer ya dejó claro esta semana sus ganas de continuar en el Málaga al ser cuestionado sobre su renovación, que aún sigue pendiente y sobre la que dan largas tanto el club como ellos. Lo que no esconden ambas partes son las ganas de continuar en el banquillo de La Rosaleda, algo que también manifestó Manolo Sánchez, su segundo y parte clave del cuerpo técnico.

"Cuando tenga que hablar el míster sobre esta situación ya se dará. O el club", esquivaba el malagueño en rueda de prensa, aunque no ocultaba su deseo de seguir, al menos, otra campaña más: "Estamos muy ilusionados por seguir aquí. Estamos contentos y felices de estar. Mirando partido a partido porque cuanto más puntuación mejor para el club y mejor para todos. Estar pensando en la renovación al final nos distrae y con lo que llevamos estos años atrás en cuanto a problemas, problemas económicos, gestión de grupo diferente pensando en todo, hemos intentado que esto sea una bolsa con menos problemas... Otros años la renovación nos ha hecho distraernos. Ahora la prioridad es fútbol y fútbol, y sumar de tres en tres, que es lo importante. Cuando toque hablará, pero estamos muy contentos de estar aquí".

Manolo Sánchez también recalcó que, de momento, lo mejor es poner el foco solo en el fútbol, dándole valor a lo logrado: "Tenemos que centrarnos en el fútbol. Lo importante es que todos, los jugadores sobre todo porque son los protagonistas de todo, hemos solventado una de las situaciones más difíciles del club en los últimos años. Creo que es un paso adelante por parte de todos. Estamos centrados solo en el fútbol".

También alabó el papel de Pellicer como profesional y su capacidad constante de aprendizaje: "Llevamos muchos años juntos y a nivel metodológico va aumentando su capacidad. Siempre adaptándose a la categoría. Es una persona que la cabeza no para de seguir pensando herramientas o ideas nuevas para seguir evolucionando. El fútbol cuando dicen que está todo inventado es sí o no. Si no te reciclas te quedas atrás, los trenes y la vida pasan, tenemos que estar en alerta y actualizarnos cada semana. Somos obsesos con el videoanálisis, de buscar la mejor manera de que se queden con los conceptos. Estar con él es siempre una oportunidad para los que estamos cerca".