Pellicer evita la respuesta directa sobre su renovación

Se pronunció el pasado lunes Manolo Gaspar sobre la renovación de Sergio Pellicer y el propio técnico lo hizo este miércoles en una entrevista concedida a SER Deportivos Málaga. A veces parece una especie de partida de ajedrez en la que ambas partes parecen querer marcar el ritmo. El de Nules evitó en numerosas ocasiones responder abiertamente cualquier cosa acerca de su continuidad más allá de afirmaciones que ha solido utilizar en los últimos meses. Pero eludió entrar en si está dispuesto a esperar al club de Martiricos indefinidamente.

Eso no significa que haya un cisma o grandes desacuerdos internos. Ambos se envían felicitaciones públicas habitualmente y mantienen un diálogo fluido. Sí sumó Pellicer a su discurso una bolsa cargada con 48 puntos, felicitándose por estar en una situación tan cómoda tras 34 jornadas que permite que se hable de su futuro tan abiertamente y también el de algunos de sus futbolistas.

El argumento oficial ahora mismo para que no se haya producido la renovación de Pellicer es que se está a la espera de conocer el límite salarial para poder hacer la mejor oferta posible al entrenador (exactamente igual que con Pablo Chavarría). También llama la atención que tanto el técnico como el director deportivo hicieron mención a las declaraciones de José María Muñoz sobre este asunto.

"Habló Manolo Gaspar esta semana y también lo hizo antes el administrador. Dijeron que sí quieren que continúe, no hay ninguna oferta. Es un tema que se hablará cuando se tenga que hablar. Nosotros estamos muy contentos y lo más importante es el Málaga Club de Fútbol. A título personal estoy muy tranquilo, focalizo en el día a día, lo demás no está en mis manos. Hay buena conexión con Manolo y cuando tenga que darse el paso, si tiene que ser, se dará. Queda mucho, ocho jornadas. También es cierto que para mí es un orgullo que se pueda hablar de esto a falta de ocho jornadas. Soy la cabeza visible, pero hay mucho trabajo detrás, muchas horas y desgaste de Manolo Sánchez, Capa… Somos gente de aquí. A diferencia de entrenadores de fuera, que muchos pueden venir más preparados y los hay a patadas, pero lo que nosotros sentimos por el Málaga está en nuestro cuerpo y eso creo que hay pocos cuerpos técnicos que lo puedan decir dentro de un club de fútbol”, expuso Pellicer.

Esperar, no esperar, he ahí la cuestión: "En estas fechas es demasiado pronto aún y más con el tema de la pandemia, hay muchos equipos y todos nos jugamos algo. Nosotros es verdad que por el trabajo que hemos realizado todos estamos algo más tranquilos. Pero los profesionales tenemos que centrarnos en el día a día. No escucho a nadie. Todos tenemos nuestro ego personal, pero hay que dejarlo de lado. Sé de dónde ver y sé a dónde voy. Málaga para nosotros es lo máximo. No es cuestión de esperar. Me mantengo al margen, todos los profesionales tenemos gente que trabaja para ello. Para mí lo importante es el partido de Las Palmas, transmitir esa exigencia, ese hambre de grupo. Si no sabemos qué puede pasar la semana que viene con la pandemia...".

Echó fuera todos los balones que pudo Sergio Pellicer, también cuando se le cuestionó por las ofertas que tiene sobre la mesa de otros clubes: "Es normal que haya gente que pregunte pero a mí nadie me ha dicho nada. Han preguntado pero no sé nada. Claro que lo que vaya a pasar la próxima temporada nos interesa a todos, pero a mí me gusta hablar del día a día. Es normal que haya debate sobre el entrenador, los jugadores, lo comprendo, es un proceso natural. Para mí es un orgullo que se hable de esto faltando ocho jornadas. También es un margen de maniobra para José María y Manolo Gaspar, hay tiempo para seguir planificando. Lo dijo Manolo, que aún no saben lo que hay en ese aspecto (límite salarial). Como no sabemos lo que hay, pues a trabajar hasta que se sepa lo que hay. Hacia delante y a luchar”.

¿Quiere seguir Pellicer en el Málaga? Una pregunta a la que siguieron rodeos antes de completar una declaración de amor al club: "He sido jugador del Málaga, mi hija es malagueña, he sido entrenador de la cantera en el San Félix, Juvenil, Malagueño, segundo entrenador del primer equipo… He pasado por todo, por todas las categorías, poder estar en el Málaga CF es lo más grande que nos puede pasar. Me siento un privilegiado, ¿a cuántos entrenadores les llega esta oportunidad? Vinimos para un partido y medio y con la ayuda de los jugadores y la dirección deportiva mira dónde estamos. Ahora a pensar en lo que nos queda. Para mí y mi cuerpo técnico no es un club, es parte de nuestro cuerpo".

También opinó acerca de las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que elogió al Málaga: "Más por menos es imposible, para simplificar. Saben todo lo que hemos vivido. El fútbol hoy es un negocio y lo que importa es lo económico, pero esas palabras me enorgullecen. Los protagonistas son mis jugadores. Los que hubo la temporada pasada, que estuvimos al filo de la navaja y luego hubo una herida que supimos cicatrizar; y los de esta, que también ha habido heridas. Pero algún día hay que dejar de estar al filo de la navaja porque te puedes desangrar. Espero que en un futuro que haya más recursos. No siempre el equipo con menos presupuesto y menos fichas puede hacer lo que hemos hecho nosotros. Hay que seguir. Pero que nadie se olvide que los verdaderos protagonistas son los jugadores y los tenemos que cuidar”.