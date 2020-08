Álex Mula dejó este pasado domingo de pertenecer al Málaga tras media vida futbolística en el club. Llegó joven proveniente del Espanyol y pronto se hizo un sitio preferente en la cantera. El Fuenlabrada, en un movimiento que sorprendió a club y agentes, apostó fuerte económicamente por el catalán en un traspaso sin precedentes en el club madrileño.

La carta íntegra de despedida de Mula

"¡¡¡Málaga la bombonera, flor de la costa del sol, tiene equipo de primera!!! Esto más que una despedida es una carta de agradecimiento al club donde debuté, dónde cumplí mi sueño, dónde dije que hubiera firmado jugar toda la vida, a la ciudad que me adoptó y me acogió y me regaló a mi mujer y a la malagueña que tengo por hija. He trabajado y sudado cada minuto que he jugado en el fútbol profesional, podré gustar más o menos pero trabajo como el que más. No he tenido fortuna con el primer equipo, todos sabéis de una forma u otra las desavenencias que he tenido en él y no sólo lo del año pasado.

Este año no he podido quedarme, si las condiciones hubiesen sido las idóneas lo hubiese hecho, pero después de todo creo que lo mejor es cerrar esta etapa en la que me voy con la sensación de haber intentando ser importante aquí con mi Málaga hasta la extenuación, pero si para sentirme importante y futbolista tengo que irme de esta tierra que tanto queremos es lo que nos toca porque sí, aquí hemos echado raíces y Málaga ya va a ser para siempre especial y punto de encuentro. Si hay algo que me gusta más que Málaga son los malagueños y allá donde vaya me llevo una de las vuestras que dirá con orgullo que es una bokerona.

Dejo atrás lo que me tocó vivir por un error de los que llevaron equivocadamente las riendas del club que para nosotros se queda lo que pasé y con orgullo me llevo al MÁLAGA CF Y A MÁLAGA en el corazón, sin saber si la vida me traerá de vuelta. Nadie se puede imaginar la verdad de lo que digo. ¡Os quiero a todos, de corazón! El Málaga me dio hermanos, familia y me ha hecho tal cual soy. Es lo que hay. VIVA EL MÁLAGA y que viva pero desde donde nunca tenía que haberse movido, ¡de Primera! Un gran abrazo, nos vemos por nuestras calles".