La salida de Keidi Bare lleva varias semanas prácticamente pactada. Entre el Espanyol y el jugador existe acuerdo desde finales de julio, hace casi un mes. Aunque existían diversas aristas en su operación, entre ellas el porcentaje que poseía su agente, Juanma López, así como las exigencias del propio Málaga, que no estaba dispuesto a dejar marchar al albanés por un precio inferior al que tasaron.

El Espanyol llega esta tarde noche a Marbella donde realizarán un pequeño stage de pretemporada de 10 días en las instalaciones del Marbella Football Center –mismo lugar que el Valladolid–. Tiene previsto disputar varios encuentros amistosos contra rivales de la zona, entre ellos el Málaga el próximo miércoles 2 de septiembre (19:00). La proximidad con la entidad blanquiazul puede limar los últimos detalles.

Keidi Bare fue el único jugador convocado que no se vistió de corto el pasado domingo en la Dama de Noche de Marbella. El albanés, que entrena con normalidad y no está incluido en el ERE que ya ha iniciado el administrador judicial Muñoz, está pendiente a la resolución de su fichaje, que no es otro ahora mismo que el Espanyol. De hecho, de concretarse, se uniría a la expedición catalana en Marbella, donde pasaría reconocimiento médico y los pertinentes test PCR.

El club perico anunció este mediodía el fichaje de Miguelón, procedente del Villarreal y que estuvo a préstamo en el Huesca esta pasada temporada en Segunda. Llega cedido a Cornellà con opción de compra. Junto a éste, que es la segunda operación que formalizan, también anunciaron hace unos días a Fran Mérida. Al igual que el Málaga, el Espanyol está a expensas de diversas salidas que alivien su masa salarial, sobrepasada, y con la intención de adecuar algunos contratos a la categoría.

La operación, en cualquier caso, se movía en números que sobrepasaban los dos millones de euros y quedaban por concretar algunas variables que pudieran hacer crecer esa cifra por diversos objetivos. Tras la salidas de Iván Rodríguez, Kellyan y Álex Mula, la de Keidi Bare podría ser la siguiente en las próximas horas, una muy importante por el contexto actual y lo que podría significar en el apartado de altas.